Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезней

Руслан Иваненко
29 сентября 2025, 19:05
Садовод объясняет, почему привычная ошибка осенью может уничтожить ваш куст голубики.
Голубика
Садовод объясняет, почему важно выбирать качественные саженцы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно подготовить голубику к зиме
  • Какие удобрения выбрать для осенней подкормки

Осень - благоприятное время для голубики. Именно от подготовки кустов к зиме зависит, насколько большими и сочными будут ягоды в следующем сезоне. Чтобы растения не пострадали от морозов и весной активно пошли в рост, необходимо выполнить три ключевые агротехнические процедуры.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить кусты голубики к холодам, чтобы весной они и сочным урожаем.

На YouTube-канале "Наша дача" опытный садовод и эксперт поделился тремя ключевыми шагами осеннего ухода, которые помогут сохранить здоровье кустов.

Осенняя обрезка

По словам эксперта, осенью нужно удалять все сухие, старые и поврежденные ветки, которые могут стать источником болезней и вредителей. Такая обрезка стимулирует появление молодых побегов, улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск зимних болезней.

Мульчирование почвы

Мульчирование торфом, сосновой хвоей или другими органическими материалами защищает корни от переохлаждения, удерживает влагу в почве и предотвращает высыхание и промерзание. Это особенно актуально в условиях нестабильного осеннего климата.

Осенняя подкормка

Эксперт советует выбирать калийно-фосфорные удобрения, которые повышают морозостойкость и способствуют лучшей зимовке кустов. Избыток азота осенью нежелателен, ведь он стимулирует рост, который может повредиться морозами.

Кроме этого, садовод рекомендует покупать качественные саженцы и семена только у проверенных поставщиков и использовать безопасные агрохимикаты для профилактики болезней.

Соблюдение этих трех шагов - залог здоровых кустов, стабильного урожая и вкусных ягод следующим летом.

Подробнее об осеннем уходе за голубикой смотрите в видео на канале "Наша дача".

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения сад
