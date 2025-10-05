Укр
Читать на украинском
Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

Даяна Швец
5 октября 2025, 04:00
Именно октябрь - критическое время для ухода за розами, поскольку с наступлением холодов они становятся уязвимыми к болезням.
Что стоит сделать с розами осенью / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Чтобы защитить розы и помочь им пышно зацвести весной, достаточно уделить им всего 10 минут. Издание Daily Express, на которое ссылается Главред, советует провести простую санитарную обрезку, которая укрепит растение перед зимовкой.

С приходом осени и первых холодов розы постепенно завершают свое цветение. В это время многие владельцы садов совершают типичную ошибку и оставляют кусты без ухода, считая, что на этом сезон закончился. На самом же деле именно октябрь является самым ответственным периодом для роз, ведь тогда они становятся особенно уязвимыми к болезням и грибковым инфекциям.

Почему именно осень так важна для ухода за розами?

После завершения цветения на кустах остаются увядшие бутоны и листья, которые постепенно начинают гнить. Это создает чрезмерно влажную среду, идеальную для развития грибковых инфекций, в частности черной пятнистости. Сначала на листьях появляются темные пятна, далее растение ослабевает, а с наступлением морозов может вообще погибнуть.

Своевременная очистка кустов помогает не только избежать болезней, но и улучшает циркуляцию воздуха, уменьшает влажность и позволяет розам сосредоточить силы на подготовке к зиме, а не на поддержании гниющих частей.

Как подготовить розы к зиме инфографика
Как подготовить розы к зиме / Главред-инфографика

Как правильно обрезать розы?

Как провести 10-минутную осеннюю обрезку роз:

  1. Осмотрите куст. Найдите все увядшие цветы, сухие или поврежденные листья, побеги с коричневыми пятнами.
  2. Используйте чистый секатор. Аккуратно срежьте все отцветшие бутоны, не повреждая здоровые ветви.
  3. Уберите лишнее. Удалите запутанные, ломаные или загущенные ветви - это улучшит вентиляцию.
  4. Не переусердствуйте. Осенью не стоит делать глубокую обрезку, чтобы не стимулировать рост новых побегов перед морозами.
  5. Соберите весь мусор. Не оставляйте срезанные листья или лепестки возле кустов - в них могут перезимовать грибковые споры, которые весной снова заразят растение.

Выполнив эти несложные действия, вы поможете своим розам спокойно пережить холодный сезон и встретить весну здоровыми и сильными.

Также эксперты объяснили, какие растения нельзя обрезать в октябре.

Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы розы цветение интересные новости сад
