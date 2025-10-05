Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

Главное:
- Почему нельзя забывать о розах после цветения
- Как спасти розы от грибка перед зимой
Чтобы защитить розы и помочь им пышно зацвести весной, достаточно уделить им всего 10 минут. Издание Daily Express, на которое ссылается Главред, советует провести простую санитарную обрезку, которая укрепит растение перед зимовкой.
С приходом осени и первых холодов розы постепенно завершают свое цветение. В это время многие владельцы садов совершают типичную ошибку и оставляют кусты без ухода, считая, что на этом сезон закончился. На самом же деле именно октябрь является самым ответственным периодом для роз, ведь тогда они становятся особенно уязвимыми к болезням и грибковым инфекциям.
Почему именно осень так важна для ухода за розами?
После завершения цветения на кустах остаются увядшие бутоны и листья, которые постепенно начинают гнить. Это создает чрезмерно влажную среду, идеальную для развития грибковых инфекций, в частности черной пятнистости. Сначала на листьях появляются темные пятна, далее растение ослабевает, а с наступлением морозов может вообще погибнуть.
Своевременная очистка кустов помогает не только избежать болезней, но и улучшает циркуляцию воздуха, уменьшает влажность и позволяет розам сосредоточить силы на подготовке к зиме, а не на поддержании гниющих частей.
Как правильно обрезать розы?
Как провести 10-минутную осеннюю обрезку роз:
- Осмотрите куст. Найдите все увядшие цветы, сухие или поврежденные листья, побеги с коричневыми пятнами.
- Используйте чистый секатор. Аккуратно срежьте все отцветшие бутоны, не повреждая здоровые ветви.
- Уберите лишнее. Удалите запутанные, ломаные или загущенные ветви - это улучшит вентиляцию.
- Не переусердствуйте. Осенью не стоит делать глубокую обрезку, чтобы не стимулировать рост новых побегов перед морозами.
- Соберите весь мусор. Не оставляйте срезанные листья или лепестки возле кустов - в них могут перезимовать грибковые споры, которые весной снова заразят растение.
Выполнив эти несложные действия, вы поможете своим розам спокойно пережить холодный сезон и встретить весну здоровыми и сильными.
Также эксперты объяснили, какие растения нельзя обрезать в октябре.
Больше новостей о саде и огороде:
- Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадки
- Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук
- Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред