Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

Именно октябрь - критическое время для ухода за розами, поскольку с наступлением холодов они становятся уязвимыми к болезням.

Что стоит сделать с розами осенью

Почему нельзя забывать о розах после цветения

Как спасти розы от грибка перед зимой

Чтобы защитить розы и помочь им пышно зацвести весной, достаточно уделить им всего 10 минут. Издание Daily Express, на которое ссылается Главред, советует провести простую санитарную обрезку, которая укрепит растение перед зимовкой.

С приходом осени и первых холодов розы постепенно завершают свое цветение. В это время многие владельцы садов совершают типичную ошибку и оставляют кусты без ухода, считая, что на этом сезон закончился. На самом же деле именно октябрь является самым ответственным периодом для роз, ведь тогда они становятся особенно уязвимыми к болезням и грибковым инфекциям.

Почему именно осень так важна для ухода за розами?

После завершения цветения на кустах остаются увядшие бутоны и листья, которые постепенно начинают гнить. Это создает чрезмерно влажную среду, идеальную для развития грибковых инфекций, в частности черной пятнистости. Сначала на листьях появляются темные пятна, далее растение ослабевает, а с наступлением морозов может вообще погибнуть.

Своевременная очистка кустов помогает не только избежать болезней, но и улучшает циркуляцию воздуха, уменьшает влажность и позволяет розам сосредоточить силы на подготовке к зиме, а не на поддержании гниющих частей.

Как подготовить розы к зиме / Главред-инфографика

Как правильно обрезать розы?

Как провести 10-минутную осеннюю обрезку роз:

Осмотрите куст. Найдите все увядшие цветы, сухие или поврежденные листья, побеги с коричневыми пятнами. Используйте чистый секатор. Аккуратно срежьте все отцветшие бутоны, не повреждая здоровые ветви. Уберите лишнее. Удалите запутанные, ломаные или загущенные ветви - это улучшит вентиляцию. Не переусердствуйте. Осенью не стоит делать глубокую обрезку, чтобы не стимулировать рост новых побегов перед морозами. Соберите весь мусор. Не оставляйте срезанные листья или лепестки возле кустов - в них могут перезимовать грибковые споры, которые весной снова заразят растение.

Выполнив эти несложные действия, вы поможете своим розам спокойно пережить холодный сезон и встретить весну здоровыми и сильными.

Также эксперты объяснили, какие растения нельзя обрезать в октябре.

