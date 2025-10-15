Как избавиться от влаги в погребе: простой "бабушкин" лайфхак, который работает

Вы узнаете:
- Как именно соль "убирает" сырость из погреба
- Сколько соли нужно для эффективного результата
- Где расставить ведра, чтобы подвал оставался сухим
Обычное ведро и несколько килограммов соли могут стать простым и одновременно эффективным способом борьбы с сыростью в погребе.
Главред решил рассказать, как обычная соль поможет поддерживать сухость и сохранить овощи в отличном состоянии.
Как рассказывают "Добрые новости", соль естественным путем поглощает лишнюю влагу из воздуха, помогая создать оптимальные условия для хранения овощей и консервации - без дорогостоящих ремонтов и специального оборудования.
Специалисты объясняют, что соль является естественным поглотителем влаги. Она активно притягивает и впитывает молекулы воды из воздуха, поэтому чем больше влажность в помещении, тем интенсивнее соль работает. Такой процесс помогает предотвратить появление плесени, грибка и неприятного запаха в погребе.
Чтобы воспользоваться этим методом, нужно обычное ведро - металлическое или пластиковое - и насыпьте туда около двух килограммов соли крупного помола. Лучше всего использовать именно крупную соль, ведь она имеет большую площадь кристаллов и эффективнее поглощает влагу. Затем его нужно поставить в самый влажный угол погреба - уже через несколько дней вы заметите, как воздух станет суше.
Если подвал большой или сырость особенно сильная, эксперты советуют расставить несколько ведер с солью в разных местах - у стен, в углах или вблизи полок с консервацией. Соль постепенно насыщается влагой, поэтому ее нужно время от времени заменять свежей.
Такой простой и бюджетный метод поможет поддерживать оптимальные условия хранения овощей и домашних заготовок, не тратя средства на ремонт или осушители воздуха.
