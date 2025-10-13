Укр
Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

Виталий Кирсанов
13 октября 2025, 17:11
Растение питается за счет других растений, обвивая их стебли и через специальные присоски.
Повилика является настоящим паразитом среди растений
Повилика является настоящим паразитом среди растений

Кратко:

  • Повилика является настоящим паразитом среди растений
  • Растение питается за счет других растений
  • Особую опасность повилика представляет для бобовых и овощных культур

В Украине растет множество необычных растений, но не все они безвредны. Например, кусты кампсиса могут повредить фундамент дома, а повилика - снизить урожайность на ваших грядках. В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором рассказала об особенностях растения-вампира. Как оказалось, у него нет ни листьев, ни корневой системы.

Как выглядит "растение-вампир" повилика и как от нее избавиться

Повилика является настоящим паразитом среди растений, поскольку она способна "захватить" сельскохозяйственные культуры и значительно снизить урожайность. Ее прозвали "вампиром" не случайно, ведь у повилики нет ни собственных листьев, ни развитой корневой системы.

Растение питается за счет других растений, обвивая их стебли и через специальные присоски - гаустории забирает воду и питательные вещества у своей "жертвы".

Особую опасность повилика представляет для бобовых, овощных культур, зерновых и картофеля, замедляя их рост. Размножается она семенами, которые легко разлетаются по участку и могут долго сохраняться в почве, создавая риск повторного заражения.

Если вы заметили повилику, важно немедленно удалять зараженные растения и сжигать их вместе с "жертвой" паразита, чтобы не допустить распространения. Для профилактики и защиты участка полезно регулярно осматривать посадки, уничтожать сорняки и обрабатывать землю перед посадкой, чтобы снизить риск заражения.

Ранее сообщалось о том, какие растения нельзя обрезать в октябре. Обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии.

В окрестностях Калуша, что в Ивано-Франковской области, выращивают уникальное растение, которое когда-то использовали иерусалимские священники.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие цветы обрезать осенью. Садовод объяснил, как подготовить многолетники к холодному сезону и избежать ошибок в обрезке.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

