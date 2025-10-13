Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

Кратко:
- Повилика является настоящим паразитом среди растений
- Растение питается за счет других растений
- Особую опасность повилика представляет для бобовых и овощных культур
В Украине растет множество необычных растений, но не все они безвредны. Например, кусты кампсиса могут повредить фундамент дома, а повилика - снизить урожайность на ваших грядках. В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором рассказала об особенностях растения-вампира. Как оказалось, у него нет ни листьев, ни корневой системы.
Как выглядит "растение-вампир" повилика и как от нее избавиться
Повилика является настоящим паразитом среди растений, поскольку она способна "захватить" сельскохозяйственные культуры и значительно снизить урожайность. Ее прозвали "вампиром" не случайно, ведь у повилики нет ни собственных листьев, ни развитой корневой системы.
Растение питается за счет других растений, обвивая их стебли и через специальные присоски - гаустории забирает воду и питательные вещества у своей "жертвы".
Особую опасность повилика представляет для бобовых, овощных культур, зерновых и картофеля, замедляя их рост. Размножается она семенами, которые легко разлетаются по участку и могут долго сохраняться в почве, создавая риск повторного заражения.
Если вы заметили повилику, важно немедленно удалять зараженные растения и сжигать их вместе с "жертвой" паразита, чтобы не допустить распространения. Для профилактики и защиты участка полезно регулярно осматривать посадки, уничтожать сорняки и обрабатывать землю перед посадкой, чтобы снизить риск заражения.
@garkavenkokatja
Повитиця — справжня рослина-вампір! ?? Вона обплітає інші рослини, висмоктуючи з них поживні речовини та прирікаючи на загибель. Це не міф і не вигадка, а небезпечний паразит, який загрожує і культурним, і диким видам. Чи чули ви про повитицю? ? Пишіть у коментарях! ?♬ оригінальний звук - ??Катерина Анатоліївна ??
Ранее сообщалось о том, какие растения нельзя обрезать в октябре. Обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии.
В окрестностях Калуша, что в Ивано-Франковской области, выращивают уникальное растение, которое когда-то использовали иерусалимские священники.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие цветы обрезать осенью. Садовод объяснил, как подготовить многолетники к холодному сезону и избежать ошибок в обрезке.
Вам также может быть интересно:
- Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками
- В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений
- Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред