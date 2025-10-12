Забытые дедовские приметы: как выбрать идеальное время для посадки озимого лука

Садовод рассказала, когда лучше всего сажать озимый лук осенью, чтобы получить здоровый и щедрый урожай весной.

Автор советует проверять землю старинным способом / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как определить оптимальное время для посадки озимого лука осенью

Какие народные признаки сигнализируют о готовности почвы

Когда по лунному календарю лучше сажать лук для щедрого урожая

Осенью многие садоводы стремятся посадить озимый лук, чтобы он быстро пророс весной. Но спешить не стоит - правильное время посадки напрямую влияет на качество и количество урожая.

Главред решил рассказать огородникам, как правильно посадить озимый лук осенью, чтобы получить здоровый и щедрый урожай.

Народные приметы для определения времени посадки

Опытная огородница на YouTube-канале "Огородница из Одессы" рассказала о трех народных приметах, которые помогают определить оптимальный момент для высадки озимого лука.

По словам автора, первая примета - земля должна хорошо остыть. После первых ночных заморозков и холодных дождей она советует дождаться сухой погоды перед посадкой, даже если на земле уже появился иней.

Второй признак, который советует огородница, - листья утром хрустят под ногами, что свидетельствует о температуре около 5-7 градусов, оптимальной для посадки.

Третий совет автора - старинный метод проверки готовности почвы: вечером воткните луковицу в землю, а утром проверьте, не выскочила ли она. Если стоит ровно - земля готова к посадке.

Где можно и нельзя хранить лук / Инфографика: Главред

Посадка по лунному календарю

Огородница также рекомендует обращать внимание на еще несколько народных признаков: наступление холода определяют по отлету журавлей на юг или по "запаху холодной земли".

Кроме того, для лучшего развития лука она советует сажать его на убывающей луне. По лунному календарю октября 2025 года эксперт советует выбирать даты 19-20 числа, а в ноябре - 6, 10 и 16-19 числа.

Подробнее о том, как выбрать удачное время для посадки, смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

