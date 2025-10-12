Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

Размножить розы можно своими руками и не тратить деньги на саженцы.

https://glavred.info/sad-ogorod/odin-cherenok-dast-more-roz-sekret-sadovodov-kotoryy-srabotaet-u-kazhdogo-10705634.html Ссылка скопирована

Какой самый быстрый способ размножения роз / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

Как размножать розы черенками

Как правильно обрезать розы для размножения

Когда лучше размножать розы черенкованием

Розы веками вдохновляли садоводов и поэтов, поэтому вполне естественно, что почти каждый садовод хочет вырастить их в своём саду. Розы легко размножить и создать море прекрасных цветов.

К слову, многие советуют воткнуть черенки розы в картофель и наблюдать, как они растут. Правда это или миф, читайте в материале: Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обман.

видео дня

Какой самый быстрый способ размножения роз?

Эксперты по всему миру рекомендуют размножать растения черенками, а не делением куста или семенами. Делать это желательно поздней весной или ранним летом, передает Martha Stewart.

Как размножать розы?

1. Найдите стебли с увядшими розами.

2. Обрежьте стебли длиной 25-30 см и удалите увядшие цветы до уровня чуть выше первого листа.

3. Очистите нижнюю часть стебля до середины, удалив листья и шипы.

4. Окуните стебель в воду, а затем - в стимулятор корнеобразования. Это и будет ответом на вопрос, как сделать, чтобы отросток розы дал корни.

5. С помощью карандаша сделайте отверстие в почве так, чтобы роза оказалась посажена на половину высоты стебля.

6. Посадите все подготовленные черенки.

7. Полейте черенки и поместите их в защищенное от прямых солнечных лучей место в саду. Можно накрыть их прозрачным полиэтиленовым пакетом.

8. Оставьте эти вазоны в саду на зиму. К весне они укоренятся.

Контейнер объемом примерно в 10 литров обеспечит защиту черенков роз от заморозков в зимний период.

"После того как ваши черенки укоренятся, они превратятся в хрупкие маленькие растения, которым потребуется постепенная закалка, чтобы превратиться в сильные, цветущие розы", — сказал ландшафтный дизайнер Ян Йонсен.

Как и когда удобрять розы

Когда у черенка появятся несколько дюймов здоровых белых корней, черенки нужно пересадить в больший горшок или на хорошо подготовленную грядку с равномерно влажной, но не мокрой почвой.

В течение первой недели после пересадки держите розы под ярким рассеянным светом, лучше всего — под утренним солнцем. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на растения после полудня, пока не появятся новые листья.

Если вы решили оставить розы в контейнере на зиму, стоит подумать о пересадке их на грядки весной. Сделайте это до того, как они начнут пускать новые побеги.

Внимательно осмотрите корневую систему и отделите каждую розу. Каждое растение нужно пересаживать в лунки, глубина которых не превышает высоту почвы в горшке.

Удобрять розы нужно примерно через 4–6 недель после пересадки. Можно добавить немного сухого коровьего навоза и компоста вокруг основания розы после первого сезона роста.

В течение первых нескольких месяцев прищипывайте ранние цветочные почки, чтобы растение направляло энергию на рост корней и листьев, а не на цветение.

Что важно учитывать:

При посадке стеблевых черенков в почву убедитесь, что ниже уровня почвы нет листьев и шипов. Листья сгниют, если их не удалить.

При черенковании обязательно выбирайте отцветшие и твёрдые стебли, мягкие и зелёные не подойдут для этой цели.

Высаживайте несколько черенков на случай, если зима будет очень холодной и один или два стебля погибнут от мороза.

Не пренебрегайте гормоном укоренения. Он может ускорить укоренение и удвоить вероятность успеха.

Как писал Главред, осенью, когда розы аккуратно сбрасывают лепестки с последних бутонов, им необходимо уделить немного внимания, чтобы растения смогли как можно лучше подготовиться к новому пышному цветению в следующем сезоне. Что категорически нельзя делать с розами осенью и нужно ли обрезать розы перед зимой, читайте в материале: "Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодам.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред