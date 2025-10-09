Всего два этапа: садовод рассказала, как подготовить розы к успешной зимовке

Вы узнаете:
- Когда прекращать полив роз осенью
- Какие удобрения помогут пережить морозы
- Как уберечь плетистые розы от повреждений
С наступлением осени каждый садовод должен позаботиться о зимовке роз, чтобы сохранить их красоту и здоровье в течение холодного сезона.
Главред решил рассказать, как правильно подготовить королеву цветов к морозам, чтобы она чтобы она успешно пережили зиму.
Эксперт по уходу за растениями и блогер в шоу "Сніданок з 1+1" рассказала, как правильно укрыть "королеву цветов", чтобы она сохранила красоту и здоровье до весны.
По словам специалистки, подготовка роз к зиме происходит в два этапа: ранний осенний - когда кусты еще активно растут, и поздний, непосредственно перед укрытием. Уже с начала сентября полив следует постепенно уменьшать, чтобы не стимулировать появление новых побегов, которые не успеют вызреть до морозов. К середине октября полив лучше полностью прекратить.
Обрезать розы после последнего цветения не рекомендуется - это провоцирует рост молодых побегов, которые погибнут зимой. В то же время эксперт советует удалять больные листья и листья снизу куста, что мешает окучиванию и может стать источником заболеваний.
Осенняя подкормка является ключевой для зимостойкости растений. Садовод советует применять удобрения с калием, фосфором и магнием, которые способствуют созреванию побегов и укрепляют иммунитет роз перед холодами. Обработка фунгицидами и инсектицидами помогает избавиться от вредителей и болезней до наступления морозов.
Особое внимание стоит уделить плетистым розам: сейчас лучшее время зафиксировать их на опорах, пока побеги остаются гибкими.
Подробнее о подготовке роз к зиме смотрите в видео.
Читайте также:
- Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету
- Хорошие осушители: неожиданные соседи, которые помогают картофелю не сгнить
- Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зелень
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред