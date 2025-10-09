Всего два этапа: садовод рассказала, как подготовить розы к успешной зимовке

Садовница объяснила, как подготовить кусты роз, чтобы они без потерь пережили холод.

С наступлением осени каждый садовод должен позаботиться о зимовке роз, чтобы сохранить их красоту и здоровье в течение холодного сезона.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить королеву цветов к морозам, чтобы она чтобы она успешно пережили зиму.

Эксперт по уходу за растениями и блогер в шоу "Сніданок з 1+1" рассказала, как правильно укрыть "королеву цветов", чтобы она сохранила красоту и здоровье до весны.

По словам специалистки, подготовка роз к зиме происходит в два этапа: ранний осенний - когда кусты еще активно растут, и поздний, непосредственно перед укрытием. Уже с начала сентября полив следует постепенно уменьшать, чтобы не стимулировать появление новых побегов, которые не успеют вызреть до морозов. К середине октября полив лучше полностью прекратить.

Обрезать розы после последнего цветения не рекомендуется - это провоцирует рост молодых побегов, которые погибнут зимой. В то же время эксперт советует удалять больные листья и листья снизу куста, что мешает окучиванию и может стать источником заболеваний.

Осенняя подкормка является ключевой для зимостойкости растений. Садовод советует применять удобрения с калием, фосфором и магнием, которые способствуют созреванию побегов и укрепляют иммунитет роз перед холодами. Обработка фунгицидами и инсектицидами помогает избавиться от вредителей и болезней до наступления морозов.

Особое внимание стоит уделить плетистым розам: сейчас лучшее время зафиксировать их на опорах, пока побеги остаются гибкими.

