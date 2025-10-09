Укр
Читать на украинском
  Сад и огород
  3. Сад и огород

Всего два этапа: садовод рассказала, как подготовить розы к успешной зимовке

Руслан Иваненко
9 октября 2025, 20:40
21
Садовница объяснила, как подготовить кусты роз, чтобы они без потерь пережили холод.
Розы
Садовница советует не спешить с обрезкой / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Когда прекращать полив роз осенью
  • Какие удобрения помогут пережить морозы
  • Как уберечь плетистые розы от повреждений

С наступлением осени каждый садовод должен позаботиться о зимовке роз, чтобы сохранить их красоту и здоровье в течение холодного сезона.

Главред решил рассказать, как правильно подготовить королеву цветов к морозам, чтобы она чтобы она успешно пережили зиму.

видео дня

Эксперт по уходу за растениями и блогер в шоу "Сніданок з 1+1" рассказала, как правильно укрыть "королеву цветов", чтобы она сохранила красоту и здоровье до весны.

По словам специалистки, подготовка роз к зиме происходит в два этапа: ранний осенний - когда кусты еще активно растут, и поздний, непосредственно перед укрытием. Уже с начала сентября полив следует постепенно уменьшать, чтобы не стимулировать появление новых побегов, которые не успеют вызреть до морозов. К середине октября полив лучше полностью прекратить.

Обрезать розы после последнего цветения не рекомендуется - это провоцирует рост молодых побегов, которые погибнут зимой. В то же время эксперт советует удалять больные листья и листья снизу куста, что мешает окучиванию и может стать источником заболеваний.

Осенняя подкормка является ключевой для зимостойкости растений. Садовод советует применять удобрения с калием, фосфором и магнием, которые способствуют созреванию побегов и укрепляют иммунитет роз перед холодами. Обработка фунгицидами и инсектицидами помогает избавиться от вредителей и болезней до наступления морозов.

Как подготовить розы к зиме инфографика
Как подготовить розы к зиме / Инфографика: Главред

Особое внимание стоит уделить плетистым розам: сейчас лучшее время зафиксировать их на опорах, пока побеги остаются гибкими.

Подробнее о подготовке роз к зиме смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

розы удобрения сад
Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибкуВидео

12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

