Месяц 'говорит' сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябре

Эксперт обращает внимание на плодородные знаки Луны для посева плодовых и листовых культур.

Огородница рассказала, когда лучше всего высаживать озимый чеснок, лук и морковь / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда лучше сеять овощи и цветы по лунному календарю

Какие даты октября самые благоприятные для плодовых деревьев и кустов

Октябрь - время активных работ на огороде, когда важно правильно спланировать посевы и посадки по лунному календарю.

Главред решил поделиться советами опытной огородницы, которые помогут правильно планировать посадки в октябре.

Эксперт канала "Дом и приусадебный участок" рассказывает, как и когда лучше всего высаживать озимый чеснок, лук, морковь, свеклу, а также плодовые деревья, кустарники и многолетние цветы.

Начало октября: посадка деревьев и корнеплодов

По словам автора, в первой декаде месяца благоприятные дни для посадки плодовых деревьев, декоративных кустарников, клубнелуковичных цветов, а также подзимнего посева корневой петрушки, щавеля, моркови и чеснока.

Особое внимание огородница советует уделить астрологическим знакам луны: Козерог способствует выносливости растений, тогда как Водолей и Овен лучше подходят для подготовки почвы.

Середина месяца: плодородные дни для посевов

В середине октября, когда Луна находится в плодородных знаках Рака и Весов, рекомендуется сеять плодовые и листовые культуры, а также собирать урожай для длительного хранения. В то же время, как отмечает огородница, некоторые дни являются неблагоприятными для посевов, например, полнолуние 7 октября и новолуние 21 октября.

Конец октября: завершение сезона

Конец месяца обещает быть плодотворным для посева сидератов, пересадки плодовых деревьев и кустов, сбора семян и подготовки к зимовке. Эксперт отмечает, что максимальная эффективность лунного календаря достигается при условии учета погодных условий региона и агротехнических правил.

Подробнее о благоприятных датах посадок и посевов в октябре смотрите в видео на канале "Дом и приусадебный участок".

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

