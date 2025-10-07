Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябре

Руслан Иваненко
7 октября 2025, 00:01обновлено 7 октября, 01:49
6
Эксперт обращает внимание на плодородные знаки Луны для посева плодовых и листовых культур.
Месяц 'говорит' сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябре
Огородница рассказала, когда лучше всего высаживать озимый чеснок, лук и морковь / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше сеять овощи и цветы по лунному календарю
  • Какие даты октября самые благоприятные для плодовых деревьев и кустов

Октябрь - время активных работ на огороде, когда важно правильно спланировать посевы и посадки по лунному календарю.

Главред решил поделиться советами опытной огородницы, которые помогут правильно планировать посадки в октябре.

видео дня

Эксперт канала "Дом и приусадебный участок" рассказывает, как и когда лучше всего высаживать озимый чеснок, лук, морковь, свеклу, а также плодовые деревья, кустарники и многолетние цветы.

Начало октября: посадка деревьев и корнеплодов

По словам автора, в первой декаде месяца благоприятные дни для посадки плодовых деревьев, декоративных кустарников, клубнелуковичных цветов, а также подзимнего посева корневой петрушки, щавеля, моркови и чеснока.

Особое внимание огородница советует уделить астрологическим знакам луны: Козерог способствует выносливости растений, тогда как Водолей и Овен лучше подходят для подготовки почвы.

Середина месяца: плодородные дни для посевов

В середине октября, когда Луна находится в плодородных знаках Рака и Весов, рекомендуется сеять плодовые и листовые культуры, а также собирать урожай для длительного хранения. В то же время, как отмечает огородница, некоторые дни являются неблагоприятными для посевов, например, полнолуние 7 октября и новолуние 21 октября.

Конец октября: завершение сезона

Конец месяца обещает быть плодотворным для посева сидератов, пересадки плодовых деревьев и кустов, сбора семян и подготовки к зимовке. Эксперт отмечает, что максимальная эффективность лунного календаря достигается при условии учета погодных условий региона и агротехнических правил.

Подробнее о благоприятных датах посадок и посевов в октябре смотрите в видео на канале "Дом и приусадебный участок".

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород лунный календарь осень-2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:19Мир
Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ

23:11Война
Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

Последние новости

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:01

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябреВидео

06 октября, понедельник
23:51

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
23:15

"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

23:11

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФВидео

22:55

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюдаВидео

Реклама
22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

Реклама
20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

Реклама
15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять