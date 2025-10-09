Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зелень

Урожай появляется на 2–3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что посадить под зиму, кроме чеснока и лука

Почему стоит сеять под зиму

Осень — идеальное время, чтобы подготовить огород к следующему сезону и обеспечить себе ранний весенний урожай.

Многие украинцы ограничиваются посадкой чеснока и лука, но на самом деле под зиму можно сеять гораздо больше культур, которые отлично переносят холод и радуют свежими плодами уже в мае.

Что посадить под зиму, кроме чеснока и лука

Морковь

Если посеять морковь осенью, весной можно получить ранние, сочные и сладкие корнеплоды. Семена проходят естественную стратификацию в холодной почве, что ускоряет их прорастание. Урожай появляется уже в мае–июне.

Свекла

Осенний посев свеклы дает небольшие, но нежные плоды, которые идеально подходят для весенних салатов и борщей. Такая свекла не хранится долго, зато созревает раньше других.

Укроп, петрушка и шпинат

Эти культуры — первые источники витаминов после зимы. Они прекрасно переносят холода и быстро прорастают при первых весенних лучах. Подзимний посев позволяет сэкономить время и получить зелень без лишних усилий.

Салаты — латук, руккола, корн-салат (маш-салат)

Особенно хорошо зимует маш-салат — холодостойкая культура, которая весной быстро наращивает листья. Это один из первых видов зелени, который можно собрать уже в апреле.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Лук из семян (чернушка)

Если посеять чернушку осенью, весной вы получите мелкий лук на зелень или севок для последующей посадки. Это экономный способ подготовиться к богатому осеннему урожаю крупных луковиц.

Кинза (кориандр)

Кинза отлично сходит после зимы. Ее ароматные листья появляются одними из первых, когда на грядках еще мало свежей зелени. Прекрасно подходит для весенних блюд и салатов.

Почему стоит сеять под зиму

Семена проходят естественную стратификацию — весной они быстрее всходят. Вы экономите время весной, когда начинается основная работа на участке. Подзимние посевы улучшают структуру почвы и насыщают ее питательными веществами.

