Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

Вырастить море лаванды в своем саду проще простого. Садоводы поделились способами.

Как размножать лаванду: действенные способы

Лаванда — это ароматный многолетний кустарник, который приносит много пользы саду. Лаванду можно собирать и использовать для производства мыла, чая и других продуктов. Если вы хотите удвоить урожай, то стоит разобраться в том, как размножить лаванду.

Когда размножать лаванду

Лучшее время для размножения лаванды — это период с июня по сентябрь, когда растения активно растут, пишет Martha Stewart со ссылкой на Дэймона Абди, доцента кафедры ландшафтного садоводства в Университете штата Луизиана в США.

Он советует садоводам летом срезать мягкие черенки, а твёрдые (более старые, зрелые) заготавливать осенью или в начале зимы.

Как размножить лаванду черенками

Размножение лаванды черенками — самый распространённый метод. Для этого срезают прямостоячие, незаражённые вредителями и болезнями стебли, имеющие здоровый вид, и высаживают их в небольшие горшки.

Эксперты советуют использовать чистый и острый секатор. С его помощью со здоровых стеблей нужно срезать несколько черенков длиной 7–12 см.

Далее руками отделите нижние листья от стебля.

Заполните пластиковый горшок хорошо дренированной почвой с добавлением перлита. По желанию обмакните срезанный конец стебля в корневой гормон, чтобы ускорить укоренение.

С помощью карандаша сделайте от шести до восьми направляющих отверстий в почвенной смеси или перлите. Вставьте в каждую лунку стебли черенков лаванды. Пальцами утрамбуйте почву или перлит у основания стебля.

Полейте почву и поставьте горшок под фитолампу или на подоконник с рассеянным светом. Следите за тем, чтобы почва оставалась влажной.

Через две-три недели сформируются корни. Как только появится корневая система, аккуратно отделите каждый черенок и пересадите его в отдельный горшок диаметром 10 см.

Как размножить лаванду в воде

Черенки лаванды можно размножать в воде - это более быстрый и простой способ.

Для этого секатором срежьте со здоровых стеблей несколько черенков длиной 7–12 см. Отделите нижние листья от стебля и поместите черенки в стакан или вазу. Меняйте воду каждые пару дней.

Как только появится корневая система, аккуратно отделите каждый черенок и пересадите его в отдельный горшок диаметром 10 см.

Уход за лавандой

Правильный уход за черенками гарантирует, что они превратятся во взрослые растения. После того, как черенки будут пересажены в отдельные ёмкости, поливать почву нужно ровно настолько, чтобы она оставалась влажной. Избыток воды может привести к корневой гнили.

Не стоит размещать черенки в местах с прямыми солнечными лучами, так как это может привести к увяданию.

В течение нескольких месяцев черенки вырастут в более крупные растения. В конечном итоге их можно будет высадить в сад весной или летом.

Сколько дней укореняется лаванда

Черенкам лаванды потребуется от четырёх до шести недель, чтобы укорениться в воде.

"Если оставить их слишком долго расти в воде, корни могут быть менее приспособлены к адаптации к почве после пересадки", — предупредил Абди.

Где лучше размножать лаванду: в воде или в почве

Укоренение в почве — более предпочтительный подход, так как в воде больше рисков, что корни загниют.

Как размножить лаванду: необычный способ

На Youtube-канале Family Hobby рассказали о еще одном способе размножить лаванду. С его помощью с одного куста можно получить до 15–20 единиц посадочного материала, то есть будущих кустиков. И главное — достичь этого можно довольно быстро, за один сезон и сразу много.

"Лаванда замечательно реагирует на окучивание. Я всегда делаю именно так: осенью разбираю куст, рассаживаю несколько штук вдоль грядок — веточки тогда еще тоненькие. А за сезон они подрастают, превращаются в крепкие кустики", - рассказал автор канала.

Что нужно сделать:

Возьмите куст лаванды и независимо от того, будете ли вы его делить или он у вас растет как бордюр, окучьте его — наполовину засыпьте легким грунтом.

"Когда вы засыпаете веточки землей, по всему периметру куста лаванда образует дополнительные корни. Их становится настолько много, что однажды с одного куста я насчитал 25 веточек посадочного материала. Каждая веточка, присыпанная землей, пустит корни по всей своей длине. Таким образом лаванда образует целую "мочалку" из корней", - рассказал садовод.

По его словам, даже если вы не собираетесь делить куст, это всё равно полезно, ведь появятся новые корни, растение получит дополнительное питание и начнет расти гораздо быстрее. Такой способ применяют даже на промышленных плантациях.

Если этого не делать — куст постепенно стареет, оголяется и теряет декоративность. Поэтому весной обязательно нужно обрезать куст примерно наполовину и окучить.

На Youtube-канал Family hobby подписаны более 140 тысяч человек. Авторы канала делятся полезными советами по выращиванию многих растений, основанные на своем собственном опыте. Также они делятся идеями по оформлению небольшого участка и дома.

