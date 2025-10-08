Хорошие осушители: неожиданные соседи, помогающие картофелю не сгнить

Вы узнаете:
- Одесская огородница поделилась секретом хранения картофеля
- Использует только два ингредиента - свеклу и каштаны
- Такой метод предотвращает гниение и прорастание клубней
После сбора урожая важно правильно сохранить картофель, чтобы он не портился, не прорастал и не увядал до весны.
Главред решил рассказать, как сохранить картофель до весны без химии, чтобы избежать гниения и прорастания.
Опытная огородница с ютуб-канала "Огородница из Одессы" поделилась своим проверенным методом длительного хранения картофеля. По ее словам, основное правило - создать для клубней правильные условия: прохладное, сухое и хорошо вентилируемое помещение - например, кладовку, лоджию или застекленный балкон.
"Если температура повышается, у картофеля активируются биологические процессы, и он начинает прорастать. Это главная причина порчи урожая", - объясняет эксперт.
Однако главный секрет заключается в соседстве картофеля с другими корнеплодами. Лучшим "соседом" для него является свекла - она впитывает избыточную влагу, которую выделяет картофель, и тем самым предотвращает гниль.
Если свеклы нет, ее можно заменить морковью, но перед этим следует внимательно проверить каждый корнеплод, чтобы избежать заражения гнилью.
Еще один эффективный способ - добавить в ящик для хранения каштаны или желуди. Они выделяют природные вещества, которые обеззараживают клубни и замедляют прорастание. Если таких ингредиентов нет, огородница советует использовать сухую хвою - она создает естественный барьер от влаги и действует благодаря эфирным маслам.
Подробнее о том, с чем лучше хранить картофель, смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".
Об источнике: "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
