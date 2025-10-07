Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

Овес и кукуруза – вот, что нельзя сажать после картофеля, иначе придется бороться с проволочником.

Что лучше растет после картошки – так это бобы, которые хорошо отпугивают вредителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

После картошки можно сажать бобы, лук и морковь

Нельзя сажать после картошки овес и кукурузу

Многие дачники задаются вопросом, что сажать после картошки. Можно посадить как сидеральные растения, которые высеиваются в этот год, так и культурные. Мы поможем вам разобраться, что лучше всего посадить, и расскажем, каких ошибок следует избегать.

Автор YouTube-канала Иванова наука рассказал, что лучше всего посадить после картофеля, и каких нужно придерживаться советов.

Что можно посадить на месте выкопанного картофеля

Лучшее растение, которое можно садить после картофеля

Самым оптимальным вариантом станет посадка бобовых растений. Они могут расти даже вместе с картофелем. Дело в том, что у картофеля и бобовых практически нет общих вредителей и болезней, потому такое сочетание приветствуется.

Кроме того, бобы – очень хороший отпугивателей проволочника. Этот вредитель не так известен, как колорадский жук, но способен изрядно попортить урожай.

Что выращивать после картофеля

Можно выращивать редис, редьку, лук, капусту и морковь.

Если говорить о сидератах, лучше всего подойдут гречиха, крестоцветные растения, фацелия, амарант и лен.

Что нельзя выращивать после картошки

Самая распространенная ошибка – посев овса после картофеля, поскольку овес является магнитом для проволочника.

Нельзя высаживать зерновые сидераты, ведь личинка проволочника растет 3-5 лет.

Также не стоит выращивать кукурузу.

Смотрите видео, в котором говорится, что можно и нельзя сажать после картошки:

Кратко о бобах Бобы – плоды или семена любой зернобобовой культуры и растения семейства Бобовые в целом. Чаще всего, бобы изогнутой овальной формы. Они содержат много белка и растительного масла. Многие семена применяются в пищу. Среди популярных бобов – семена чиа, арахис культурные, семена фасоли, чечевица пищевая и др., пишет Википедия.

