Что можно посадить на месте, где росла картошка: простые, но полезные советы

Главное:
- После картошки можно сажать бобы, лук и морковь
- Нельзя сажать после картошки овес и кукурузу
Многие дачники задаются вопросом, что сажать после картошки. Можно посадить как сидеральные растения, которые высеиваются в этот год, так и культурные. Мы поможем вам разобраться, что лучше всего посадить, и расскажем, каких ошибок следует избегать.
Автор YouTube-канала Иванова наука рассказал, что лучше всего посадить после картофеля, и каких нужно придерживаться советов.
Что можно посадить на месте выкопанного картофеля
Лучшее растение, которое можно садить после картофеля
Самым оптимальным вариантом станет посадка бобовых растений. Они могут расти даже вместе с картофелем. Дело в том, что у картофеля и бобовых практически нет общих вредителей и болезней, потому такое сочетание приветствуется.
Кроме того, бобы – очень хороший отпугивателей проволочника. Этот вредитель не так известен, как колорадский жук, но способен изрядно попортить урожай.
Что выращивать после картофеля
Можно выращивать редис, редьку, лук, капусту и морковь.
Если говорить о сидератах, лучше всего подойдут гречиха, крестоцветные растения, фацелия, амарант и лен.
Что нельзя выращивать после картошки
Самая распространенная ошибка – посев овса после картофеля, поскольку овес является магнитом для проволочника.
Нельзя высаживать зерновые сидераты, ведь личинка проволочника растет 3-5 лет.
Также не стоит выращивать кукурузу.
Кратко о бобах
Бобы – плоды или семена любой зернобобовой культуры и растения семейства Бобовые в целом. Чаще всего, бобы изогнутой овальной формы. Они содержат много белка и растительного масла. Многие семена применяются в пищу.
Среди популярных бобов – семена чиа, арахис культурные, семена фасоли, чечевица пищевая и др., пишет Википедия.
