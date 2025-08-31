https://glavred.info/sad-ogorod/chto-delat-s-melkoy-kartoshkoy-10692581.html Ссылка скопирована

Что делать с мелкой картошкой

Почему ее не стоит выбрасывать

Во время сбора урожая картофеля у многих огородников возникает закономерный вопрос: что делать с очень мелкой картошкой?

Такая "мелочь" занимает место, но на еду не всегда годится. На самом деле у некондиционного картофеля есть множество полезных способов применения в хозяйстве.

Корм для домашнего скота

Самый простой вариант использования — оставить мелкий картофель для кормления свиней, кур или другой домашней живности. Варёный картофель прекрасно усваивается животными и снижает расходы на корм.

Компостирование

Если картофель повреждён или слишком мелкий, его можно отправить в компостную кучу. Уже через сезон он превратится в питательное удобрение для огорода.

Удобрение для ягодных кустов

Старинный способ применения мелкой картошки — удобрение смородины и малины. Картофель измельчают, обваривают кипятком и раскладывают под кустами, сверху присыпают опилками, сеном или перегноем. Такое питание стимулирует рост и помогает получать крупную и сладкую ягоду без минеральных удобрений.

Подкормка для будущего урожая картофеля

Если мелкий картофель чист от болезней, его можно использовать при посадке нового урожая. Мешки с мелочью оставляют на морозе, чтобы клубни не проросли, а весной раскладывают в борозды. Урожай на таких участках бывает заметно богаче.

Получение крахмала

Даже некондиционный картофель можно переработать. Из двух вёдер мелкой картошки получается до 500 граммов крахмала, который пригодится для кулинарии и хозяйственных нужд.

Мульчирование грядок

Раздавленный или нарезанный мелкий картофель отлично подходит для мульчи. Его используют для защиты растений от пересыхания почвы, удержания влаги и подавления сорняков.

Используя эти простые способы, можно сэкономить деньги, улучшить урожай и даже получить натуральные удобрения без химии.

