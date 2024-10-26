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Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обман

Анна Ярославская
26 октября 2024, 09:40
280
Говорят, что можно воткнуть черенки розы в картофель и наблюдать, как они растут. Правда ли, что роза пустит корни?
Роза
Можно ли вырастить розу из отростка на стебле? / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему не получится вырастить розу при помощи картофелины
  • Существует ли рабочий метод проращивания черенка розы в домашних условиях

Многочисленные видео в Интернете дают советы о том, как вырастить розу из срезанной ветки. И один из способов сделать это - использовать обычную картошку. Работает ли этот метод на самом деле, решила выяснить флорист из Канады и автор Youtube-канала Classy Flowers.

В разных источниках есть немного отличающиеся техники и советы, но один и тот же хитрый вывод: воткните черенки розы в картофель и наблюдайте, как они растут. При этом нет никаких объяснений того, почему этот метод будет успешным.

"Я пыталась много раз, следовала всем рекомендациям, которые были там указаны, используя здоровую картошку, вырезая все глазки, точки роста, выбирая здоровые черенки с почками и используя стимулятор роста или ростовой гормон. Я делала это много раз и ставила розу в хорошие условия, где достаточно влажности и достаточно солнечного света", - рассказала флорист.

По ее словам, через 10 дней, как правило, росток погибал, не проявляя никаких признаков жизни, не начиная расти, не давая корней.

Говорят, что чтобы роза пустила корни, картошку необходимо не просто оставлять на подоконнике, а сажать в почву. Флорист взяла хорошую почву, смешанную с достаточным количеством песка, и посадила картофель с розой. Вазон стоял на солнечном месте и с достаточным количеством влажности.

Внешне черенок выглядит здоровым
Внешне черенок выглядит здоровым / скриншот

Через два месяца можно было заметить, что внешне черенки роз вроде бы выглядят здоровыми.

Но если раскопать землю, то можно увидеть, что картошка полностью сгнила, а черенки роз внизу почернели и не имеют никаких признаков жизни.

Корни, естественно, за два месяца также не образовались.

Под землей черенок почернел и не образовал корни
Под землей черенок почернел и не образовал корни / скриншот

Почему вырастить розу из черенка в картошке невозможно

Существуют научные объяснения тому, что черенок розы в картофелине не укоренятся. Дело в том, что поврежденные овощи почти сразу производят этилен. Еще больше этилена будет производиться позже, когда почвенные обитатели, такие как бактерии и грибы, попадут в рану картофеля и начнется процесс гниения.

Этилен - летучий растительный гормон, который действует против корневого гормона ауксина и цитокинина - гормона роста.

"Между всеми ними происходит многоуровневое взаимодействие, и в результате из гнилого и поврежденного картофеля выделяются большие количества этилена, намного превышающие нормальные уровни. Этот уровень этилена может убить даже саму розу", - объяснила флорист.

По ее словам, никакой другой фактор не перевесит столь сильный эффект этилена, включая длину стебля розы, толщину кусочков розы, наличие зеленых листьев для фотосинтеза, наличие парникового эффекта, угол среза и т. д.

Как вырастить розы из черенков в домашних условиях

Флорист поделилась своим собственным методом проращивания черенков роз. По ее словам, он действительно рабочий.

"Моя бабушка использовала этот способ для проращивания роз. И получала очень хорошие результаты. Здоровые черенки роз просто ставятся в чистую воду", - рассказала она.

Проращивая таким способом черенки, нужно использовать натуральные стимуляторы роста.

Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обман

После того как на черенке появилась хорошая корневая система, его можно посадить в землю - как в вазон, так и сразу в саду.

Черенок высаживают под углом 45 градусов. Чтобы черенок не пересыхал и не повредился от солнечных лучей, его лучше закрыть баночкой, потому что ультрафиолет может повредить листочки.

Кроме того, банка создаёт парниковый эффект и защищает росток от пересыхания и увеличивает шансы на то, чтобы этот куст розы укоренился.

Скриншот

Смотрите видео - Можно ли вырастить розу из черенков в картошке - правда это или ложь:

Ранее Главред писал, как сделать свадебный букет своими руками. Флорист объяснила, как сделать так, чтобы букет из роз был правильной круглой формы.

Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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