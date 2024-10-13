Как сделать идеальный букет невесты своими руками

Букет невесты - атрибут, которому на свадьбе уделяют огромное внимание. Флорист из Канады рассказала, как сделать свадебный букет своими руками.
По ее словам, в Северной Америке букет для свадьбы из 12 роз - довольно распространённое явление. Очень часто такой букет заказывают как для невесты, так и для ее подружек и свидетелей жениха. 12 роз считаются счастливым числом.
"Но как сделать букет из 12 роз, и чтобы при этом букет выглядел ровным, круглой полусферой? Это задача не из легких, если не знать простого приема", - сказала флорист в видео, опубликованном на Youtube-канале Classy Flowers.
Логично начать с того, чтобы разместить розу в центре и от нее строить букет, распределяя другие розы вокруг. В таком случае для законченной композиции понадобится или больше роз, или букет получится неровным, однобоким или овальным.
Флорист разработала специальную схему, чтобы избежать такой ситуации.
Во-первых, нужно правильно выбрать розы. Нужно взять четыре крупные розы, четыре - среднего размера и четыре - самые мелкие.
Затем аккуратно ножом счищаются все листья со стебля и колючки, чтобы невеста не поранилась.
Ножки роз должны быть длиной примерно 40 см.
В центре делается ромбовая фигура из роз среднего размера. То есть четыре средних бутона (M), приготовленных заранее, нужно сложить в виде ромба. Затем в углубления, которые образовались, необходимо поместить самые крупные бутоны роз (L), а в оставшиеся промежутки вставить самые мелкие розы (S). Таким образом получается почти идеальная форма.
Флорист советует дунуть в серединку розы, если цветок недостаточно раскрыт, для придания пышности и объема.
Затем букет закрепляется клейкой лентой анкор.
Вокруг роз выкладываются стебли израильского рускуса и также закрепляются лентой.
Закончив с зеленью, не отрывая ленту анкор, ее нужно вывернуть на изнаночную липкую сторону и обмотать ручку букета. Таким образом, декоративная лента, которой обматывается букет, не будет скользить, так как прикрепится к липкой стороне. Край ленты закрепляется жемчужными иголками.
Такие букеты хорошо готовить за день до свадьбы и хранить в прохладном месте. Ножки розы следует поместить либо в воду, либо во флористическую губку.
Смотрите видео - Как сделать идеальный букет невесты из 12 роз:
Ранее Главред писал, как сделать цветочную композицию на свадебный стол. Вам понадобится высокая стеклянная ваза, зеленая лента анкор, пластиковый контейнер и цветы.
Youtube-канал Classy Flowers
На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.
Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.
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