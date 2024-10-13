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Как сделать идеальный букет невесты своими руками

Анна Ярославская
13 октября 2024, 05:10
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Букет будет выглядеть сногсшибательно. Понадобятся всего лишь 12 роз и ленты.
Букет невесты
Букет невесты можно сделать своими руками / Фото: pixabay.com

Букет невесты - атрибут, которому на свадьбе уделяют огромное внимание. Флорист из Канады рассказала, как сделать свадебный букет своими руками.

По ее словам, в Северной Америке букет для свадьбы из 12 роз - довольно распространённое явление. Очень часто такой букет заказывают как для невесты, так и для ее подружек и свидетелей жениха. 12 роз считаются счастливым числом.

"Но как сделать букет из 12 роз, и чтобы при этом букет выглядел ровным, круглой полусферой? Это задача не из легких, если не знать простого приема", - сказала флорист в видео, опубликованном на Youtube-канале Classy Flowers.

Логично начать с того, чтобы разместить розу в центре и от нее строить букет, распределяя другие розы вокруг. В таком случае для законченной композиции понадобится или больше роз, или букет получится неровным, однобоким или овальным.

Флорист разработала специальную схему, чтобы избежать такой ситуации.

Во-первых, нужно правильно выбрать розы. Нужно взять четыре крупные розы, четыре - среднего размера и четыре - самые мелкие.

Затем аккуратно ножом счищаются все листья со стебля и колючки, чтобы невеста не поранилась.

Ножки роз должны быть длиной примерно 40 см.

В центре делается ромбовая фигура из роз среднего размера. То есть четыре средних бутона (M), приготовленных заранее, нужно сложить в виде ромба. Затем в углубления, которые образовались, необходимо поместить самые крупные бутоны роз (L), а в оставшиеся промежутки вставить самые мелкие розы (S). Таким образом получается почти идеальная форма.

Скриншот
Скриншот

Флорист советует дунуть в серединку розы, если цветок недостаточно раскрыт, для придания пышности и объема.

Затем букет закрепляется клейкой лентой анкор.

Вокруг роз выкладываются стебли израильского рускуса и также закрепляются лентой.

Скриншот

Закончив с зеленью, не отрывая ленту анкор, ее нужно вывернуть на изнаночную липкую сторону и обмотать ручку букета. Таким образом, декоративная лента, которой обматывается букет, не будет скользить, так как прикрепится к липкой стороне. Край ленты закрепляется жемчужными иголками.

Скриншот

Такие букеты хорошо готовить за день до свадьбы и хранить в прохладном месте. Ножки розы следует поместить либо в воду, либо во флористическую губку.

Скриншот

Смотрите видео - Как сделать идеальный букет невесты из 12 роз:

Ранее Главред писал, как сделать цветочную композицию на свадебный стол. Вам понадобится высокая стеклянная ваза, зеленая лента анкор, пластиковый контейнер и цветы.

Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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