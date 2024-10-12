Идеально для свадьбы: как сделать букет с флористической губкой своими руками

Думаете, что сделать цветочную композицию очень сложно? Флорист показала каждый шаг.

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Как сделать цветочную композицию на свадебный стол / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Любое торжество станет еще более праздничным, если стол украшают цветы. И даже если вы не профессиональный флорист, то сделать цветочную композицию будет вам под силу.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как сделать цветочную композицию в высокой вазе.

Ранее Главред писал, что свечи на праздничном столе также создают особенную атмосферу во время застолья. Мало кто знает, но даже для сервировки стола созданы специальные правила этикета. Как сервировать праздничный стол свечами, читайте в материале: Как расставить свечи на обеденном столе: правила сервировки.

Букет с флористической губкой своими руками - пошагово

Прежде всего, вам понадобится высокая стеклянная ваза, высотой примерно 50-60 сантиметров, зеленая лента анкор, пластиковый контейнер или пластиковый горшочек (эту роль может играть готовый лайнер для корзинки или горшка или даже дно пластиковой бутылки). Главное, чтобы он подходил к горлышку вазы.

Также вам понадобится флористическая губка, водные кристаллы, лента со стразами или любая другая декоративная лента, флористические инструменты и, конечно же, живые цветы. В частности, флорист предложила использовать 12 пастельных роз и 4 крупные гортензии, зелень и гипсофилу.

Сначала нужно поместить водные кристаллы в вазу.

Пластиковый контейнер нужно оставить такой высоты, чтобы флористическая губка выступала над краями примерно на 5 сантиметров для того, чтобы было легче оформить сферическую форму композиции.

Предварительно замоченную флористическую губку помещают в приготовленный пластик и закрепляют на вазе с помощью ленты анкор крест-накрест, а затем вокруг, так, чтобы конструкция плотно сидела на вазе.

Когда работаете с лентой анкор, убедитесь, что поверхность вазы сухая, в противном же случае она может и не приклеиться. Далее с помощью клеевого пистолета и полоски ленты со стразами или любой другой декоративной ленты, нужно закрыть этот участок работы.

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Как правильно обрезать гортензию

Далее нужно обрезать гортензию под очень острым углом, чтобы максимально открыть стебель и обеспечить доступ воды.

Одну гортензию оформляют наверху, а три другие распределяют с равномерными промежутками вокруг. В результате получается форма, напоминающая сферу.

Розы нужно расположить между, внутри и вокруг гортензии.

Розы обрезают длиной где-то 12-15 сантиметров и тоже под углом для того, чтобы было их было легче воткнуть в губку, а также чтобы у них был полноценный доступ к влаге.

Оставшиеся промежутки заполняют гипсофилой. Цветы-наполнители всегда придают объем и помогают выровнять все погрешности и придать законченный вид композиции.

На последнем этапе можно нарезать ветки и листья салала на сегменты и оформить их вокруг основы композиции. Это позволяет приподнять, поддержать и защитить нежную гортензию снизу, а также дополнительно закроет губку, пластик и другие детали и придаст композиции законченный вид.

Для дополнительного придания зрительной высоты можно добавить какие-нибудь декоративные веточки.

Такую композицию можно готовить за день-два до торжества и хранить в прохладном месте с идеальной температурой в 5-10 градусов.

Нужно ли поливать цветочную композицию? После того как букет готов, флористическую губку можно дополнительно полить и побрызгать из пульверизатора.

Смотрите видео - Как сделать цветочную композицию на свадебный стол:

Ранее Главред писал, зачем ставить гортензию в холодильник: раскрыт секрет опытных флористов.

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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