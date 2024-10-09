Как расставить свечи на обеденном столе: правила сервировки

Сервировка стола свечами также должна соответствовать правилам этикета.

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Как сервировать стол свечами, рассказала Наталья Миронюк / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Свечи на праздничном столе создают особенную атмосферу во время застолья. Мало кто знает, но даже для сервировки стола созданы специальные правила этикета. Как сервировать праздничный стол свечами рассказала эксперт в вопросах этикета Наталья Миронюк.

Кстати, если вы не знаете нюансов застольного этикета, читайте материал: Как по этикету пользоваться салфеткой - класть на колени или за воротник.

Традиционно одна свеча на праздничном столе бывает цвета слоновой кости. Она гармонично сочетается с фарфором, керамикой, посудой сдержанных цветов.

Белые свечи подходят для оформления стола в белых оттенках. Часто так накрывают стол на свадьбу.

В новогоднем декоре используют свечи красного, зеленого, белого цвета, символизирующие любовь и счастье.

Вы можете экспериментировать с декорацией в центре стола по своему вкусу. Стоит выбирать такие свечи, которые гармонируют со скатертью и посудой.

Подбирать подсвечник также стоит так, чтобы он гармонично сочетался со скатертью и посудой. К примеру, к сервированному хрусталем столу не подходит подсвечник из дерева или керамики.

В низкие подсвечники ставят длинные свечи, а в высокие – короткие.

При сервировке важно учитывать размер стола. За небольшим столом для ужина на двоих достаточно одной, двух или трех свечей.

На большом столе следует поставить больше свечей, чтобы не нарушать гармонию.

Для ужина при свечах не следует использовать ароматизированные свечи, чтобы не перебивать вкус и запах поданных блюд.

По правилам этикета свечи зажигают только в вечернее время, потому что при дневном свете теряется привлекательность огонька.

Огонь свечи должен быть приблизительно на 6 сантиметров ниже уровня глаз.

Если на столе присутствует композиция с цветами, то свеча должна возвышаться над ними.

Если вы ставите подсвечники или канделябры, то учитывайте их высоту и выбирайте длинные свечи – примерно 35-40 сантиметров.

Расстояние между свечами, которые стоят рядом, должно быть не меньше толщины каждой, а разница в высоте примерно три сантиметра. Таким образом, свечи не будут плавиться друг от друга.

Свечи нужно зажигать до прихода гостей и тушить их только после того как гости ушли.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Смотрите видео - Как сервировать стол свечами по правилам этикета:

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