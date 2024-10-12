Зачем ставить гортензию в холодильник: раскрыт секрет опытных флористов

Даже очень пересохшую гортензию можно вернуть к жизни всего за пару часов.

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Флорист рассказала, как быстро напоить гортензию / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Гортензии можно выращивать не только в открытом грунте, но и в вазонах - первые 4-5 лет вегетации они будут прекрасно себя чувствовать. Гортензии - довольно капризные растения и требуют тщательного ухода, особенно в том, что касается увлажения. Многие садоводы сталкивались с ситуацией, когда куст гортензии внезапно завял - это может случиться или после продолжительного перерыва между поливами, или от сильной жары.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как можно быстро вернуть гортензию к жизни после обезвоживания.

Если гортензия завяла, многие сразу думают, что растение погибло и куст сразу же отправляется на помойку. Но опытные садоводы знают, что даже такой цветок можно вернуть к жизни.

Как "напоить" гортензию быстро и эффективно?

Флорист поделилась секретом, как вернуть к жизни гортензию после пересыхания всего за пару часов.

"Посмотрите, как выглядят корни гортензии. Ком земли сильно высох и корни обезвожены. Если такой горшок поливать сверху, то сильно высохшая скомканная земля, насыщенная воздухом, не способна абсорбировать влагу, и вода, просто обтекая ком земли, выльется наружу. Хотя вы будете думать, что вы полили растение", - рассказала она.

Флорист советует поливать гортензию погружением, чтобы наверняка промочить землю. Казалось бы, в этом способе нет ничего нового. Однако есть несколько нюансов.

Такую гортензию можно вернуть к жизни / скриншот

Воду нужно брать теплую. Для этого добавьте кипяток в ведро с водой.Температура является катализатором биологических процессов, и это значительно ускорит гидратацию.

Вода должна быть горячей, но чтобы ваша рука могла терпеть эту температуру. Слишком горячая вода может повредить пересохшие корни растения. Вода быстро теряет свое тепло, отдавая энергию растению. Так что бояться не стоит.

Второй важный момент состоит в том, что необходимо максимально прекратить испарение влаги через листовую поверхность, так как растение при дыхании тоже сильно теряет влагу. Чтобы остановить потерю влаги, нужно хорошо обрызгать весь куст из пульверизатора водой.

И последний шаг. Подогрев снизу корни и остановив испарение сверху, для ускорения гидратации следует поставить гортензию или же в прохладное помещение, или еще лучше в холодильник. Самая эффективная температура - от плюс 5 до 10 градусов Цельсия.

По словам флориста, буквально через два-три часа гортензия оживет.

Естественно не все цветочки при сильном обезвоживании вернутся к жизни, так как всегда есть точка гибели, за которой обратный процесс невозможен даже у самых живучих растений.

После полной гидратации необходимо удалить все погибшие части растения, цветы, а также листья во избежание бактериальных и грибковых поражений, которые могут появиться на омертвевших частях растения.

Так будет выглядеть гортензия после гидратации / скриншот

"Обрезав, я высажу куст в саду, и если такой возможности нет, то нужно следить за тем, чтобы обезвоживание не повторилось, так как это очень большой стресс для растения", - резюмировала флорист

Смотрите видео - Как вернуть к жизни гортензию после пересыхания:

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Ранее Главред писал, как заставить гортензию поменять цвет. Садоводы говорят: чтобы достичь определенного цвета у гортензий, можно изменить кислотность почвы или использовать специальные удобрения, которые содержат алюминий.

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