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Точно приживется: как вырастить розу из букета в домашних условиях

Сергей Кущ
4 сентября 2024, 16:31
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Не бойтесь экспериментировать и создавать собственный розарий прямо у себя дома!
Как вырастить розу из букета в домашних условиях
Как вырастить розу из букета в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Букет роз – это не только красивый подарок, но и возможность вырастить собственный куст. Задумывались ли вы, можно ли из букета роз вырастить розу? Ответ положительный!

Воспользуйтесь простыми советами, чтобы превратить срезанные цветы в новые растения. В этой статье вы узнаете, как вырастить розу из букета в воде и как размножить розу из букета черенками в домашних условиях.

Как сделать так, чтобы розы пустили корни?

Первый этап – подготовка черенков. Срежьте нижний конец розы под углом 45 градусов под проточной водой. Важно, чтобы черенок был длиной 15–18 см, с 2-3 листиками сверху, а все остальные листья удалите. Этот процесс помогает снизить испарение влаги, что способствует успешному укоренению, пишет портал nur.kz.

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Как вырастить розу из букета в воде?

Для укоренения черенков в воде вам понадобятся:

  • Банка с водой;
  • Гель для укоренения;
  • Полиэтиленовый пакет.

Поместите черенок в воду, чтобы она доходила до первого листового узла.

Нанесите на срез гель для укоренения.

Накройте банку пакетом, чтобы создать тепличный эффект, и поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей.

Меняйте воду каждые два дня.

Через 2–3 недели появятся каллусы – светлые наросты на черенках. Со временем они превратятся в тонкие белые корешки. Теперь можно постепенно добавлять в воду грунт, чтобы черенки привыкли к земле. Сколько времени нужно держать черенки роз под банкой? Обычно процесс укоренения занимает около месяца.

Какие растения нельзя выращивать совместно
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Как посадить черенок розы без корней?

Если вы хотите сразу посадить черенок в грунт, следуйте этим рекомендациям:

  1. Подготовьте черенок аналогично предыдущим этапам.
  2. Окуните острый конец черенка в гель для укоренения.
  3. Поместите черенок в горшок с рыхлой почвенной смесью.
  4. Накройте черенок пластиковой бутылкой, создавая парниковый эффект.
  5. Поливайте теплой водой, следите за влажностью почвы.
  6. Через 12–14 дней черенок пустит корни, что можно заметить по появлению новых листьев.

Альтернативные методы укоренения

Существует и другой способ, как размножить розу из букета черенками в домашних условиях – использовать картофель. В картофелине делается отверстие, в которое помещают черенок, затем всё это высаживается в землю. Картофель сохраняет влагу и обеспечивает черенок питательными веществами, способствуя укоренению.

Используя эти простые методы, вы сможете превратить букет роз в красивый кустарник, который будет радовать вас долгие годы.

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