Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в Украине

Лаванду можно высаживать и осенью, и весной, и даже на снег.

Как вырастить лаванду в саду - секреты садоводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какую почву любит лаванда

Как сажать лаванду на снег

С какими растениями лаванда не уживется

Лаванда – одно из наиболее популярных многолетних цветущих растений. Она красива, проста в уходе и прекрасно вписывается в сады разных стилей. Французы называют ее "синее золото Прованса". Летом лаванда способна оздоровить сад, отпугнуть клещей, комаров и других вредных насекомых.

Кроме того, лаванда прекрасно разрастается. Таким образом через несколько лет можно получить в своем саду роскошное лавандовое поле. Лаванда хорошо сочетается с розами, злаками, мискантусами, шалфеем, хвойными растениями.

Главред разобрался, как правильно посадить лаванду кустом или вырастить ее из семян.

Если вы хотите размножить лаванду, то воспользуйтесь хитрым трюком опытных садоводов. Детальнее в материале - Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника.

Как вырастить лаванду в саду

Итак, лаванда - светолюбивое растение, поэтому для нее нужно выбрать открытый, хорошо освещенный солнцем участок. Это растение может выдержать даже прямые солнечные лучи.

Не стоит высаживать лаванду в тени - там она будет плохо расти и цвести.

Лаванда любит рыхлые, легкие, плодородные, хорошо дренируемые почвы с нейтральной реакцией среды. На тяжелой глинистой и кислой земле она расти не будет.

Лаванда плохо переносит пересадку, поэтому сразу выбирайте для нее постоянное место в саду. Если же возникла такая необходимость, то выкапывайте кусты с большим комом земли, чтобы максимально сохранить разросшуюся корневую систему растения.

Также лаванда не любит близкого залегания грунтовых вод, поэтому ее нужно сажать на грядках или клумбах высотой 40 – 50 см.

Кислую почву нужно предварительно нейтрализовать с помощью доломитовой муки (из расчета 5 кг на 6 кв. м участка).

Через две недели после раскисления нужно улучшить ее структуру, внеся под повторную перекопку (из расчета на 1 кв. м): по два ведра компоста и песка, ведро листовой земли и половину ведра древесной золы.

Когда сажать лаванду в открытый грунт

Лучшее время для посадки саженцев лаванды в открытый грунт – начало мая.

Осенью саженцы можно сажать с середине сентября до начала октября.

Чтобы осадить кустики, выкопайте посадочные ямы глубиной и диаметром 15 см на расстоянии 60 – 70 см друг от друга. Расстояние между рядами должно быть не менее 80 см, поскольку кусты лаванды быстро разрастаются.

В каждую яму добавьте 1,5 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и стакан древесной золы.

Полейте саженцы лаванды теплой водой (по половине лейки под каждое растение) и замульчируйте грядку соломой или свежескошенной травой. Мульчирующий слой будет сохранять влагу в почве и препятствовать росту сорняков.

Как выращивать лаванду из семян

Семена лаванды имеют практически стопроцентную всхожесть.

В начале марта замочите семена и посейте их в пластиковые стаканы или торфяные горшочки диаметром 15 см по два семечка в каждый.

Хорошо полейте теплой водой и установите емкости с посевами на поддон. Накройте сверху пленкой и поставьте в теплое помещение с температурой воздуха +22…+25 градусов.

Через 16 – 18 дней всходы проклюнутся. После этого поддон можно поставить на окно, предварительно сняв пленку.

В утренние и вечерние часы проводить рассаду нужно досвечивать, поскольку молодым растениям для нормального роста нужно 16 часов светового дня.

Поливать рассаду лаванды нужно два раза в неделю. Земля должна быть влажной, но вода не должна стоять на поверхности почвы, иначе корни растений начнут загнивать.

За две недели до высадки рассады лаванды в открытый грунт нужно начать закаливать растения на балконе.

Как посадить лаванду семенами в грунт под зиму

Семена лаванды очень хорошо всходят после подзимнего посева. Он проводится в период, когда температура воздуха опустится до +1…+3 градусов.

Сделайте на грядке борозды глубиной 10 – 12 см и посейте туда сухие семена на расстоянии 10 см друг от друга. Перед посевом насыпьте на дно бороздок сухой речной песок слоем 4 см, и уже на него разложите сухие семена. Сверху засыпьте питательной смесью.

Поливать семена ни в коем случае нельзя, поскольку семена проклюнутся и зимой обязательно погибнут.

Когда температура опуститься ниже -8…-10 градусов, грядки с посевом нужно накрыть еловым лапником.

Как сеять лаванду на снег

Одним из основных преимуществ посева семян лаванды на снег в открытом грунте является удобство равномерного распределения семян. Семена лаванды мелкие и черные, поэтому хорошо видны на снежном покрове. Этот метод подойдет новичкам в садоводстве.

Процесс посадка лаванды на снег семенами в открытый грунт относительно прост. Для начала нужно выбрать участок и выровнять снег по месту будущих грядок. Далее - аккуратно рассыпьте семена.

При посеве важно следить за тем, чтобы семена были распределены равномерно и не слишком близко друг к другу, чтобы обеспечить правильный рост и развитие. Можно использовать специальную сеялку.

Также семена можно рассыпать в произвольном порядке, чтобы создать естественную композицию.

После посева делать больше ничего не нужно, семена пройдут естественную стратификацию, снег постепенно будет таять, а семена опустятся к земле и весной прорастут.

Важно! Не все сорта лаванды подходят для посадки на снег, поскольку некоторые из них более теплолюбивы и могут не переносить низкие температуры.

Еще одним недостатком является то, что выбрать время для посадки может быть непросто, поскольку необходимо дождаться накопления нужного количества снега.

Как поливать лаванду

Лаванде нужно много влаги для хорошего роста и пышного цветения.

Кроме того, у этого растения очень мощная корневая система, поэтому при поливе нужно промочить весь корнеобитаемый слой.

Поливайте лаванду обильно - два раза в неделю из расчета 2 – 3 лейки под одно растение. Однако не допускайте образования на поверхности почвы луж.

После каждого полива кусты лаванды нужно окучить, чтобы у них быстрее образовывались придаточные корешки и растение хорошо разрасталось.

С чем нельзя сажать лаванду

Самими плохими соседями для лаванды будут растения, которым нужно много воды.

Хосты - эти тенелюбивые растения нуждаются в постоянной влажности и плодородной почве, что является полной противоположностью тому, что нужно лаванде;

Мята нуждается в регулярном поливе.

Гортензии - эти кустарники потребляют много воды и будут конкурировать с лавандой за ресурсы.

Астильба — влаголюбивое растение, которому будет тяжело в условиях засухи, характерной для лаванды.

Камелии любят кислую почву и конфликтуют с лавандой, которая предпочитает щелочной грунт.

Азалиям и чернике также нужна кислая почва, поэтому их лучше не высаживать рядом с лавандой.

Папоротники нуждаются как в тени и постоянной влажности, поэтому соседство с лавандой будет крайне неудачным.

Если вы не уверены в выборе растения-компаньона, сначала проверьте его потребность в поливе. Это обычно главный аргумент против посадки рядом с лавандой.

Секрет пышной лаванды

На Youtube-канале Family Hobby рассказали все секреты выращивания лаванды. Если следовать несложным правилам, то это великолепное растение украсит ваш сад и станет роскошным спутником на долгие годы.

Что важно помнить:

1. Очень ответственно подойдите к выбору сорта.

Сейчас существует множество разновидностей лаванды — сортов и гибридов, и все они обладают разными качествами. Некоторые — очень декоративные, с экзотическим внешним видом, но абсолютно не морозостойкие. Другие - утратили иммунитет и стали восприимчивы к болезням.

Идеальный вариант - английская лаванда, самая морозостойкая и мощная. Со временем она образует крупные кусты, и цветение у таких растений просто великолепное.

2. Лаванда любит постоянство - не пересаживайте её часто.

Первые годы растение развивается медленно — формирует корневую систему. Поэтому лучше сразу определитесь с местом посадки, где она будет расти постоянно.

3. Лаванда — растение бедных почв: каменистых, песчаных, богатых минералами, а не органикой. Изменять состав почвы нужно только в том случае, если она кислая — что, кстати, бывает нечасто. Кислотность можно понизить добавлением мела или извести.

4. Органическая мульча лаванде не нужна. Замените кору на камни или гравий. Это будет естественнее и полезнее для растения.

Камни создают микроклимат: подсушивают и слегка подогревают почву вокруг, снижая риск грибковых и бактериальных заболеваний.

5. Подкормка и удобрение: исключите навоз и перегной — лаванде это не нужно.

Достаточно весной слегка рассыпать немного растительной органики или азотного удобрения, например мочевины. Больше растению ничего не требуется.

6. Стрижка.

Это очень важный этап в жизни лаванды и главный секрет создания "прованского" вида.

Первая стрижка — после цветения, когда срезаются цветоносы. Вторая — осенняя, корректирующая, но не основная. Не стоит обрезать лаванду перед зимой: зимы бывают разные, и даже морозостойкие сорта могут немного подмерзнуть.

Самая основная стрижка — весенняя, короткая и обязательная. Не бойтесь её делать.

Без обрезки куст со временем стареет, вытягивается, разваливается и теряет декоративность, а вместе с этим — и свой знаменитый прованский шарм.

7. Посадка и размещение лаванды в саду.

Если у вас достаточно места — вдоль аллей или дорожек лавандовый бордюр будет просто восхитителен. Одиночные посадки тоже очень эффектны и сохраняют декоративность весь сезон.

Вдоль дорожек лаванду можно чередовать с карликовой спиреей, хостами, лилейниками,а на заднем плане добавить хвойные — композиция получится декоративной с весны до поздней осени.

Смотрите видео - Все секреты выращивания лаванды:

Ранее Главред писал, почему клубнику лучше сажать осенью - садоводы назвали идеальные сроки посадки.

