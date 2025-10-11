Укр
  Сад и огород

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

Анна Ярославская
11 октября 2025, 13:44
Простой трюк с падалицей, о котором мало кто знает, принесет много пользы саду.
Яблоки
Что можно сделать с опавшими яблоками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему падалицу лучше не оставлять под яблоней
  • Куда можно деть опавшие яблоки

Если год урожайный, то яблок бывает настолько много, что их некуда девать. Даже если наварить варенья, сделать сок и сухофрукты, то все равно актуальным остается вопрос - что делать с падалицей, то есть яблоками, которые опали и которые вы не успели собрать.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что можно сделать с опавшими яблоками. Садовод поделился своим секретным способом.

"Дачники хранят этот способ в секрете, а я делюсь с вами от всей души", - сказал автор.

Можно ли оставлять опавшие яблоки под яблоней

Опавшие яблоки нежелательно оставлять на участке, поскольку они являются рассадников вредителей и инфекций. Чем быстрее вы их уберете из сада, тем лучше.

"Для этого можно использовать любой огородный инструмент. Сгребаем в одну кучу и этот излишек яблок я закладываю в компостную яму. Но есть секрет, чтобы избавиться от вредителей в яблоках. Чтобы они не закислили компост, я посыпаю яблоки смесью золы и соды", - рассказал садовод.

По его словам, достаточно добавить стакан золы и чайную ложку соды. В результате вы получите самый лучший компост, который только можно сделать.

Смотрите видео - Что делать с опавшими яблоками:

Как писал Главред, осень — отличное время, чтобы заняться уходом за садом, в частности - обрезкой. Однако стоит помнить, что для некоторых растений обрезка может быть очень вредной, если сделана не вовремя. Например, обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии. Читайте - какие многолетние растения не нужно обрезать в октябре.

Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

