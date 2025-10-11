Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

Вы узнаете:
- Почему падалицу лучше не оставлять под яблоней
- Куда можно деть опавшие яблоки
Если год урожайный, то яблок бывает настолько много, что их некуда девать. Даже если наварить варенья, сделать сок и сухофрукты, то все равно актуальным остается вопрос - что делать с падалицей, то есть яблоками, которые опали и которые вы не успели собрать.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что можно сделать с опавшими яблоками. Садовод поделился своим секретным способом.
"Дачники хранят этот способ в секрете, а я делюсь с вами от всей души", - сказал автор.
Можно ли оставлять опавшие яблоки под яблоней
Опавшие яблоки нежелательно оставлять на участке, поскольку они являются рассадников вредителей и инфекций. Чем быстрее вы их уберете из сада, тем лучше.
"Для этого можно использовать любой огородный инструмент. Сгребаем в одну кучу и этот излишек яблок я закладываю в компостную яму. Но есть секрет, чтобы избавиться от вредителей в яблоках. Чтобы они не закислили компост, я посыпаю яблоки смесью золы и соды", - рассказал садовод.
По его словам, достаточно добавить стакан золы и чайную ложку соды. В результате вы получите самый лучший компост, который только можно сделать.
Смотрите видео - Что делать с опавшими яблоками:
Как писал Главред, осень — отличное время, чтобы заняться уходом за садом, в частности - обрезкой. Однако стоит помнить, что для некоторых растений обрезка может быть очень вредной, если сделана не вовремя. Например, обрезка некоторых растений в октябре может негативно сказаться на их состоянии. Читайте - какие многолетние растения не нужно обрезать в октябре.
