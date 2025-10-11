Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

Простой трюк с падалицей, о котором мало кто знает, принесет много пользы саду.

Что можно сделать с опавшими яблоками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему падалицу лучше не оставлять под яблоней

Куда можно деть опавшие яблоки

Если год урожайный, то яблок бывает настолько много, что их некуда девать. Даже если наварить варенья, сделать сок и сухофрукты, то все равно актуальным остается вопрос - что делать с падалицей, то есть яблоками, которые опали и которые вы не успели собрать.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что можно сделать с опавшими яблоками. Садовод поделился своим секретным способом.

"Дачники хранят этот способ в секрете, а я делюсь с вами от всей души", - сказал автор.

Можно ли оставлять опавшие яблоки под яблоней

Опавшие яблоки нежелательно оставлять на участке, поскольку они являются рассадников вредителей и инфекций. Чем быстрее вы их уберете из сада, тем лучше.

"Для этого можно использовать любой огородный инструмент. Сгребаем в одну кучу и этот излишек яблок я закладываю в компостную яму. Но есть секрет, чтобы избавиться от вредителей в яблоках. Чтобы они не закислили компост, я посыпаю яблоки смесью золы и соды", - рассказал садовод.

По его словам, достаточно добавить стакан золы и чайную ложку соды. В результате вы получите самый лучший компост, который только можно сделать.

Смотрите видео - Что делать с опавшими яблоками:

Смотрите видео - Что делать с опавшими яблоками:

