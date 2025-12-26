Укр
Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

Сергей Кущ
26 декабря 2025, 21:10
Правильная утилизация пищевых отходов — простой способ избежать засора раковины.
Что нельзя сливать в раковину
Что нельзя сливать в раковину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Что убивает канализацию
  • Что 100% вызывает засоры

Эксперты по защите прав потребителей предупреждают: привычные кухонные отходы могут привести к серьезным засорам и дорогостоящему ремонту труб.

Специалисты Which? рассказали, какие вещи нельзя выливать в раковину, даже если это кажется быстрым и удобным решением во время уборки после праздников.

Почему нельзя выливать отходы в раковину

Кухонная канализация не предназначена для переработки жира, крахмала и плотных остатков пищи. Со временем такие вещества накапливаются в трубах, образуя пробки, ухудшая отток воды и провоцируя неприятный запах. В ряде случаев это может закончиться полным засором и вызовом сантехника.

Жир, масла и смазка — главная причина засоров

Кулинарный жир, растительное масло и остатки соусов быстро застывают в трубах и мешают нормальному движению сточных вод. Эксперты советуют собирать такие отходы в отдельную емкость, дать им остыть и выбросить в мусор, а не сливать в раковину.

Кофейная гуща разрушает трубы

Хотя кофейная гуща выглядит безобидно, она не растворяется в воде и оседает в сифоне. Со временем это приводит к плотным отложениям. Лучший вариант — высушить гущу и использовать ее как удобрение для комнатных или садовых растений.

Яичная скорлупа может повредить канализацию

Мелкие острые фрагменты скорлупы способны застревать в трубах и усиливать образование засоров. Кроме того, они могут повредить внутреннюю поверхность стоков. Эксперты рекомендуют отправлять яичную скорлупу в компост или мусорное ведро.

Макароны и рис разбухают в трубах

Рис и макароны содержат большое количество крахмала, который активно впитывает воду и увеличивается в объеме. Даже небольшие остатки могут со временем создать плотную пробку. При сливе воды лучше использовать сито, а остатки еды выбрасывать отдельно.

Мука превращается в клей

Смесь муки и воды образует липкую пасту, которая легко оседает на стенках труб. Такая масса быстро накапливается и становится причиной серьезных засоров. Поэтому муку и тесто нельзя смывать в раковину ни при каких обстоятельствах.

Смотрите видео о том, что нельзя сливать в раковину:

@whichuk 5 things you should never put down your kitchen sink... Unless you want to run the risk of some serious blockages. #drains#blockeddrain#kitchensink#drainage#clean♬ original sound - Which?

Об источнике: Which?

Сайт which.co.uk является британским брендом, который занимается продвижением осведомленного выбора потребителей. Он тестирует товары и услуги, выделяет некачественные продукты, повышает осведомленность о правах потребителей и предлагает независимые советы. Сайт предоставляет обзоры продуктов, сравнение цен и советы для потребителей.

