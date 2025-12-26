Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

Вы узнаете:
Эксперты по защите прав потребителей предупреждают: привычные кухонные отходы могут привести к серьезным засорам и дорогостоящему ремонту труб.
Специалисты Which? рассказали, какие вещи нельзя выливать в раковину, даже если это кажется быстрым и удобным решением во время уборки после праздников.
Почему нельзя выливать отходы в раковину
Кухонная канализация не предназначена для переработки жира, крахмала и плотных остатков пищи. Со временем такие вещества накапливаются в трубах, образуя пробки, ухудшая отток воды и провоцируя неприятный запах. В ряде случаев это может закончиться полным засором и вызовом сантехника.
Жир, масла и смазка — главная причина засоров
Кулинарный жир, растительное масло и остатки соусов быстро застывают в трубах и мешают нормальному движению сточных вод. Эксперты советуют собирать такие отходы в отдельную емкость, дать им остыть и выбросить в мусор, а не сливать в раковину.
Кофейная гуща разрушает трубы
Хотя кофейная гуща выглядит безобидно, она не растворяется в воде и оседает в сифоне. Со временем это приводит к плотным отложениям. Лучший вариант — высушить гущу и использовать ее как удобрение для комнатных или садовых растений.
Яичная скорлупа может повредить канализацию
Мелкие острые фрагменты скорлупы способны застревать в трубах и усиливать образование засоров. Кроме того, они могут повредить внутреннюю поверхность стоков. Эксперты рекомендуют отправлять яичную скорлупу в компост или мусорное ведро.
Макароны и рис разбухают в трубах
Рис и макароны содержат большое количество крахмала, который активно впитывает воду и увеличивается в объеме. Даже небольшие остатки могут со временем создать плотную пробку. При сливе воды лучше использовать сито, а остатки еды выбрасывать отдельно.
Мука превращается в клей
Смесь муки и воды образует липкую пасту, которая легко оседает на стенках труб. Такая масса быстро накапливается и становится причиной серьезных засоров. Поэтому муку и тесто нельзя смывать в раковину ни при каких обстоятельствах.
