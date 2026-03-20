Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

Это красивое дерево на самом деле разрушает ваш сад. Садоводы назвали самое худшее плодовое дерево.

Фруктовые деревья станут прекрасным дополнением любого сада. Большинство из них имеют красивые цветы, источающие приятный аромат. Кроме того, из вкусных яблок, груш, вишен и слив можно печь пироги, добавлять в смузи и варить варенье.

Однако не все плодовые деревья подходят для приусадебного участка. Некоторые из них могут быть невероятно инвазивными и, по сути, нанести вред саду и экосистеме в целом. Садоводы назвали одно фруктовое дерево, которое можно смело назвать худшим выбором для сада, пишет Martha Stewart.

Самое худшее плодовое дерево для выращивания

Грушевые деревья сорта Брэдфорд, безусловно, выглядят красиво, но на этом преимущества заканчиваются. Это дерево считается очень инвазивным видом и быстро распространяется на окружающие территории, вытесняя важные другие растения.

Кроме того, цветы этого дерева источают очень неприятный запах, что делает их не самым лучшим вариантом для посадки рядом с домами или на открытых площадках.

Некоторые сравнивают запах груши сорта Брэдфорд с запахом "гнилой рыбы". К слову, плоды несъедобны, поэтому никакой выгоды от урожая нет.

Следует также учитывать структурные особенности этого дерева. Стоит учитывать, что структура ветвей слабая, поэтому они легко ломаются во время бури. Если посадить грушевое дерево сорта Брэдфорд слишком близко к дому или даже на дорожке, это может стать серьезной проблемой.

Груши сорта Брэдфорд — не единственные плодовые деревья, которых следует избегать. Эксперты также предостерегают от посадки некоторых других сортов, например, шелковицы. Хотя их плоды очень вкусные, они могут быть чрезвычайно требовательными в уходе.

Они быстро растут и дают обильный урожай мелких ягод. Если не следить за сбором урожая, опавшие плоды испачкают заборы, землю и садовые дорожки. Собирать плоды вручную может быть утомительно.

По этим же причинам не стоит сажать хурму, поскольку плоды быстро опадают. Кроме того, сложно понять, когда лучше собирать урожай: если собрать слишком рано, то плоды будут горькими, а когда полностью созреют, они становятся мягкими и хранятся всего день-два.

Черный орех (лат. Juglans nigra, также известный как американский орех) хотя и не является "фруктом" в традиционном смысле этого слова, но может быть особенно вредным для вашего сада.

Это дерево вырабатывает химическое вещество под названием юглон, которое токсично для многих других растений и делает крайне сложным выращивание овощей или декоративных растений поблизости. Кроме того, само дерево создает большой беспорядок в саду из падающих орехов и скорлупы.

Что выращивать вместо этого

Если вам нравятся цветы груши Брэдфорд, то есть еще несколько сортов, которые также красиво цветут, но не наносят вред вашему саду.

Яблоня. Эти деревья цветут красивыми белыми или розовыми цветами весной. Яблони идеально подходят для приготовления запеканок, пирогов и многого другого.

Персик. Нет ничего романтичнее, чем розовые цветы персикового дерева. Слива. Розовые цветы сливового дерева – это восхитительное зрелище, а сладкие плоды – прекрасное лакомство.

Как писал Главред, если вы хотите, чтобы томаты росли крепкими, быстро приживались и давали щедрый урожай, опытные дачники советуют обратить внимание не только на уход, но и на то, что класть в лунку при посадке.

Также мы писали о том, что если традиционные методы борьбы с сорняками не работают, а нежелательная трава все равно прорастает, то в этом случае на помощь придут народные методы.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

