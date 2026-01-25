Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"

Вы узнаете:
- Как правильно удалять сухие и больные ветки
- Когда планировать обрезку, чтобы минимизировать стресс для дерева
- Советы эксперта для сохранения здоровья сада
Зимняя обрезка плодовых деревьев традиционно вызывает споры среди садоводов-любителей и фермеров.
Главред решил рассказать, как правильно делать зимнюю обрезку плодовых деревьев.
Опытный агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", поделился пошаговыми рекомендациями по обрезке деревьев зимой и объяснил, как избежать типичных ошибок, которые могут привести к потере урожая.
По словам эксперта, правильная обрезка в состоянии зимнего покоя — когда дерево не движет соки и листья уже опали — делает структуру кроны максимально заметной. Это позволяет садоводам четко видеть, какие ветки нуждаются в удалении. Такой подход помогает сформировать здоровую крону и стимулирует активный рост весной, повышая урожайность.
Что нужно знать перед обрезкой
Игорь отмечает, что не все плодовые культуры одинаково реагируют на обрезку зимой. Он советует в январе-феврале подвергать стрижке прежде всего старые, крепкие деревья, которые ежегодно обильно плодоносят — яблони, груши, сливы и вишни. Молодые деревья в возрасте до трех-пяти лет лучше обрезать позже, ближе к весне, чтобы избежать ослабления растения.
Также эксперт подчеркивает важность температурного режима: при слишком низких показателях обрезка может травмировать деревья. Работы стоит планировать на оттепель или период умеренных морозов.
Советы опытного агронома
- Осмотрите дерево перед обрезкой. Удаляйте прежде всего сухие, поврежденные или больные ветки — это улучшает проникновение света, вентиляцию внутри кроны и уменьшает риск распространения болезней.
- Воздержитесь от чрезмерных срезов на молодых деревьях. Слабые растения нуждаются во времени для укрепления перед реструктуризацией.
- Планируйте обрезку ближе к весне. Когда вероятность сильных морозов уменьшается, но движение соков еще не началось, дерево переносит процедуру с минимальным стрессом.
Эксперт подчеркивает: правильная зимняя обрезка сада не только сохраняет здоровье деревьев, но и существенно повышает урожайность в следующем сезоне, помогая дереву эффективнее использовать энергию для роста и развития.
Подробнее о правилах зимней обрезки смотрите в видео.
Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"
YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.
