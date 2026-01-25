Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"

Эксперт рассказал, как правильно обрезать плодовые деревья зимой, чтобы сохранить здоровье сада и повысить урожайность.

Когда лучше обрезать молодые деревья, чтобы не ослабить растение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Зимняя обрезка плодовых деревьев традиционно вызывает споры среди садоводов-любителей и фермеров.

Главред решил рассказать, как правильно делать зимнюю обрезку плодовых деревьев.

Опытный агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", поделился пошаговыми рекомендациями по обрезке деревьев зимой и объяснил, как избежать типичных ошибок, которые могут привести к потере урожая.

По словам эксперта, правильная обрезка в состоянии зимнего покоя — когда дерево не движет соки и листья уже опали — делает структуру кроны максимально заметной. Это позволяет садоводам четко видеть, какие ветки нуждаются в удалении. Такой подход помогает сформировать здоровую крону и стимулирует активный рост весной, повышая урожайность.

Что нужно знать перед обрезкой

Игорь отмечает, что не все плодовые культуры одинаково реагируют на обрезку зимой. Он советует в январе-феврале подвергать стрижке прежде всего старые, крепкие деревья, которые ежегодно обильно плодоносят — яблони, груши, сливы и вишни. Молодые деревья в возрасте до трех-пяти лет лучше обрезать позже, ближе к весне, чтобы избежать ослабления растения.

Также эксперт подчеркивает важность температурного режима: при слишком низких показателях обрезка может травмировать деревья. Работы стоит планировать на оттепель или период умеренных морозов.

Советы опытного агронома

Осмотрите дерево перед обрезкой. Удаляйте прежде всего сухие, поврежденные или больные ветки — это улучшает проникновение света, вентиляцию внутри кроны и уменьшает риск распространения болезней.

Воздержитесь от чрезмерных срезов на молодых деревьях. Слабые растения нуждаются во времени для укрепления перед реструктуризацией.

Планируйте обрезку ближе к весне. Когда вероятность сильных морозов уменьшается, но движение соков еще не началось, дерево переносит процедуру с минимальным стрессом.

Эксперт подчеркивает: правильная зимняя обрезка сада не только сохраняет здоровье деревьев, но и существенно повышает урожайность в следующем сезоне, помогая дереву эффективнее использовать энергию для роста и развития.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

