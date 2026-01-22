Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участке

Красивое хвойное дерево можно получить без покупки дорогих саженцев.

Как вырастить ель из ветки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вырастить хвойное дерево самостоятельно — вполне реальная задача даже для начинающих садоводов. Многие интересуются, как вырастить ель из ветки, чтобы сохранить сорт и декоративные свойства растения.

Эксперты отмечают: большинство видов елей хорошо размножаются именно черенками, если соблюдать несколько важных правил.

Как выбрать ветку для выращивания ели

Первый и самый важный шаг — правильный выбор материнского дерева. Лучше всего подходит молодая ель до 8 лет, здоровая и без признаков болезней. Веточку нужно срезать с верхушки дерева, выбирая однолетний побег длиной от 10 до 25 см, пишет ogorod.ua.

Специалисты предупреждают: черенки, взятые с середины кроны, могут прижиться, но есть риск, что дерево вырастет с искривленной формой.

Когда лучше укоренять ель из ветки

Тем, кто хочет понять, как укоренить ель из ветки быстрее, советуют заготавливать черенки в середине весны — тогда корни могут появиться уже в год посадки. Осенние и зимние одревесневшие веточки тоже подходят, но их придется хранить всю зиму в прохладном и темном месте.

Перед посадкой с нижней части ветки убирают хвою на 3–6 см и помещают черенок в слабый раствор марганцовки для обеззараживания.

Как посадить ель из ветки

Чтобы черенок дал корни, ему нужны тепличные условия. Можно сделать самодельный парник:

на дно уложить дренаж (камни, щебень или битый кирпич);

насыпать грунт (подойдет почва из елового леса или специальная смесь для хвойных);

сверху добавить слой очищенного песка;

накрыть пленкой, оставив до 30 см пространства над почвой.

Черенок высаживают под небольшим углом на глубину, равную очищенной от хвои части. Первое время ель нуждается в тени, поэтому парник дополнительно накрывают мешковиной или темной тканью.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Уход за молодой елью

В первые недели полив должен быть обильным — ежедневно, а в жару до нескольких раз в день. После появления корней достаточно поливать раз в сутки, иногда заменяя полив опрыскиванием. На зиму молодые саженцы обязательно укрывают опилками или сухой листвой.

Тем, кто хочет знать, как правильно вырастить ель на участке, важно помнить:

ель любит влагу, но не переносит застой воды;

почву возле ствола нужно аккуратно рыхлить;

взрослое дерево поливают примерно раз в неделю, выливая до 10 литров воды;

частые подкормки не требуются — при желании удобрение вносят весной.

Можно ли пересаживать ель

Если место было выбрано неудачно, ель можно пересадить. Делать это лучше в пасмурную погоду, соблюдая все правила посадки хвойных. Главное условие — корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе дерево будет плохо расти.

Смотрите видео о том, как вырастить ель из черенка:

