Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Именно март считается ключевым месяцем для формирования будущего урожая.

https://glavred.info/sad-ogorod/vazhno-uspet-do-teploty-chem-posypat-chesnok-dlya-rosta-golovok-10750679.html Ссылка скопирована

Что посадить в междурядье к чесноку / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Чем удобрить чеснок весной

Что посадить возле чеснока

С наступлением весны озимый чеснок начинает активно расти. Именно в этот период закладывается будущий урожай, поэтому важно не упустить момент и правильно ухаживать за растением.

Эксперты говорят, что подкормка чеснока в марте — обязательный этап, если вы хотите получить крупные, сочные и здоровые головки.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Почему важно подкармливать чеснок весной

Весной чеснок переходит в фазу активного роста и особенно нуждается в питательных веществах.

Из-за неглубокой корневой системы растение не может самостоятельно получать достаточное количество микроэлементов из почвы. Поэтому уход за озимым чесноком весной напрямую влияет на урожай.

Недостаток питания приводит к тому, что:

головки формируются мелкими

зубчики становятся рыхлыми

растение хуже сопротивляется болезням

Чем подкормить чеснок в марте

В начале сезона чесноку особенно необходим азот — он ускоряет рост зелени и развитие растения. Также важны фосфор, калий, магний и кальций.

Садоводы советуют использовать натуральные удобрения для чеснока, которые легко усваиваются:

компост — улучшает структуру почвы и удерживает влагу

крапивный настой — источник азота и микроэлементов

куриный помет (разбавленный) — стимулирует рост

древесная зола — помогает формированию головок

кофейная гуща — слегка подкисляет почву и питает растение

Важно: любые удобрения нужно вносить во влажную почву, иначе чеснок не сможет их усвоить.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Что посадить рядом с чесноком

Опытные огородники используют пространство между рядами максимально эффективно.

Рядом с чесноком хорошо растут:

шпинат

редис

руккола

листовые салаты

Такие культуры не мешают развитию чеснока и помогают сохранить влагу в почве.

Смотрите видео о том, чем подкормить чеснок впервые весной:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы по садоводству, уходу за растениями, ремонту, дизайну интерьеров и бытовым лайфхакам. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от начинающих до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред