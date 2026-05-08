Лук будет оставаться свежим месяцами: простой трюк, о котором мало кто знает

Вы узнаете:
- Где и как правильно хранить различные виды лука
- Когда лук стоит выбросить
Украинцы все чаще обращают внимание не только на качество лука, но и на условия его хранения. Специалисты отмечают, что именно от этого зависит, останется ли овощ твердым, ароматным и пригодным к приготовлению в течение недель или даже месяцев.
По словам эксперта тестовой кухни журнала Better Homes & Gardens Сары Брекке, самая распространенная ошибка — хранить лук в полиэтиленовых пакетах. Они не пропускают воздух, а это ускоряет порчу. Вместо этого лучше выбирать сетки, корзины или любую тару с вентиляцией.
Мыть лук накануне хранения также не стоит: влага проникает под кожуру, и овощ быстро теряет качество.
Оптимальная температура для хранения — около +10 °C, а место должно быть прохладным, сухим и темным. Кладовая, подвал, прихожая или гараж подходят гораздо лучше, чем холодильник, где влажность только ускоряет порчу. Важно также держать лук подальше от продуктов, чувствительных к этилену: яблок, картофеля, бананов, брокколи и цитрусовых.
Эти правила касаются всех основных видов — красного, желтого, белого и шалота.
Сладкий репчатый лук
Сладкие сорта содержат больше влаги, поэтому хранятся хуже. Их как раз рекомендуют хранить в холодильнике, завернув каждую луковицу в бумажное полотенце. Так она может пролежать 2–3 месяца.
Зеленый лук
Нежные перышки нуждаются во влаге и прохладе. Самый удобный способ — поставить лук в банку с водой, накрыть пакетом и хранить в холодильнике. Воду меняют каждые 2–3 дня. В таких условиях зеленый лук остается свежим до трех недель.
Лук-порей
Порей быстро теряет влагу, поэтому его хранят немытым в холодильнике, в пакете с отверстиями или пакете с застежкой. Срок хранения — до 2 недель.
Можно ли замораживать лук
Если лук начинает портиться, его можно заморозить. Предварительно овощ очищают, моют и нарезают. В морозилке лук хранится 6–12 месяцев, но после размораживания подходит только для горячих блюд.
Когда лук стоит выбросить
Овощ непригоден, если имеет кислый запах, стал мягким, потемнел или выделяет слизь. А вот проросшую луковицу можно поставить в воду — и получить свежую зелень.
Об источнике: Better Homes and Gardens
Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.
