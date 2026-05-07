ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

Кратко:
- В европейских столицах растет недовольство ходом переговоров по Украине
- Со стороны РФ нет сигналов о готовности к диалогу с представителями ЕС
Европейский Союз рассматривает возможность запуска прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы не оказаться в стороне от мирного процесса по Украине, который сейчас координируют Соединенные Штаты.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Financial Times.
По словам Кошты, у ЕС есть ресурсы и политические возможности для проведения самостоятельного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. В европейских столицах растет недовольство ходом переговоров о прекращении войны в Украине, которые ведет президент США Дональд Трамп.
Кошта также отметил, что Владимир Зеленский поддержал идею подготовки со стороны ЕС собственного "позитивного вклада" в переговорный процесс.
Сейчас глава Европейского совета проводит консультации с лидерами всех 27 стран-членов ЕС, чтобы определить возможный формат взаимодействия с Москвой. Основная задача - избежать сценария, при котором Европе придется принять мирное соглашение без участия в его обсуждении.
При этом в Брюсселе признают: со стороны России пока нет сигналов о готовности к полноценному и конструктивному диалогу с представителями Евросоюза.
По словам Кошты, Москва на данный момент не демонстрирует стремления к серьезным переговорам.
Внутри самого Евросоюза также нет единого мнения. Хотя некоторые лидеры поддерживают создание канала связи с Кремлем, блок пока не определился, кто именно должен выступать от имени всех европейцев и каким должно быть конкретное предложение Путину.
Как писал Главред, 7 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в Майами для встречи со спецпосланниками Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает возможности переговоров на уровне лидеров с участием России, а также при посредничестве Турции и, вероятно, представителей США. По его словам, такая встреча может состояться на территории Турции. В то же время Украина не соглашается с требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса.
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
