Камеры нашли даже в спальне: сосед, которому доверяли следил за семьей

Константин Пономарев
7 мая 2026, 19:38
Женщина обнаружила в доме шпионские устройства и начала собственное расследование, поскольку полиция не поверила ее доказательствам.
Женщина нашла в доме камеры, установленные человеком, которому она доверяла десятилетиями
Женщина нашла в доме камеры, установленные человеком, которому она доверяла десятилетиями / Коллаж Главред, фото: SWNS

  • Как случайная находка под столом раскрыла слежку
  • Кто на самом деле годами следил за супругами
  • Что нашли в спальне, от чего женщине стало не по себе

В Великобритании 67-летняя жительница Бирмингема Дебби Уэринг пережила шокирующее вторжение в личную жизнь. В ее доме обнаружили скрытые камеры и диктофоны, установленные человеком, которому она доверяла десятилетиями.

Обычный ужин обернулся началом тревожного расследования после того, как под столом нашли странное устройство. В итоге злоумышленника поймали с поличным, и им оказался сосед, имевший доступ к дому. Об этой истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

Ужин, после которого все изменилось

Все началось в 2020 году во время ужина. Партнер Дебби Уэринг заметил под столом небольшое черное устройство, приклеенное скотчем. Сначала его приняли за игрушку, но быстрый поиск показал, что это была настоящая шпионская камера.

После этого пара начала осматривать дом и обнаружила еще несколько устройств (в спальне, на лестнице и в других комнатах). Все они были оснащены микрофонами и камерами.

Супруги осмотрели дом и нашли еще несколько устройств слежения
Супруги осмотрели дом и нашли еще несколько устройств слежения / Фото: SWNS

По словам британки, это стало настоящим ударом. Женщина чувствовала страх, унижение и не могла спокойно спать, опасаясь, что злоумышленник вернется.

Почему полиция не помогла сразу

Несмотря на находку устройств, сотрудники правоохранительных органов заявили о необходимости дополнительных доказательств. Тогда Дебби решила действовать самостоятельно.

Женщина установила камеры в доме, рассчитывая, что тот, кто оставил технику, попытается ее забрать. Это решение оказалось ключевым.

Кем оказался таинственный преследователь

План сработал и злоумышленника поймали с поличным. Им оказался сосед 61-летний мужчина, проживший рядом около 30 лет.

Мужчина имел запасной ключ от дома, помогал по хозяйству и даже присматривал за кошками, когда Дебби уезжала.

Преследователем оказался сосед 61-летний мужчина, проживший рядом около 30 лет
Преследователем оказался сосед 61-летний мужчина, проживший рядом около 30 лет / Фото: SWNS

Позже сосед признал вину в преследовании и был приговорен к тюремному сроку. Судья назвал дело одним из самых серьезных подобных преступлений, подчеркнув, что установка камеры у изголовья кровати причинила женщине "невообразимые страдания".

Ранее Главред писал о том, что пожилые соседи довели молодую женщину до истерики. Жительница нового района рассказала о неожиданной проблеме после переезда. Она столкнулась с чрезмерным вниманием со стороны пожилых соседей, которое начало вызывать у нее сильный дискомфорт.

Также сообщалось о том, что супруги купили дом вслепую и уехали из города в село. Полли Лопес-Кларксон и ее муж Хорхе решились на переезд, когда семья оказалась в сложной финансовой ситуации.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

полиция преследование видеокамера суд интересные новости
