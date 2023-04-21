Взял скалку и пошел в туалет: скрытая камера засняла странный поступок сантехника

В Австралии сантехник был заснят на скрытую камеру, как он якобы рылся в ящиках стола женщины, а затем взял скалку и с ней в ванную
На опубликованных кадрах видно, как мужчина рылся в ящиках в спальне и на кухне, а потом наткнулся на скалку. Затем он отнес ее в ванную комнату, где, предположительно, использовал ее для устранения неполадок в туалете, рассказала женщина в комментарии 9news.
После этого мастер не растерялся - он вернул скалку на место, хотя женщина утверждает, что перед этим он ее не даже помыл.
"Я просто не знаю, что он сделал, чего я не видела. Я очень расстроена этим... со сколькими еще людьми он так поступил?", - возмущается женщина.
Также она рассказала, что у нее пропала пара сережек, которые лежали в ящике в ее спальне.
О случившемся сообщили в полицию, и с тех пор ему было предъявлено обвинение в проникновении в жилище и совершении уголовно наказуемого преступления. Он уже предстал перед судом Брисбена, рассмотрение его дела отложено до 3 мая.
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