Взял скалку и пошел в туалет: скрытая камера засняла странный поступок сантехника

Кроме того, мужчина обокрал хозяйку дома, пока искал "инструмент".

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Сантехник не знал о наличие камер в доме / скриншот

В Австралии сантехник был заснят на скрытую камеру, как он якобы рылся в ящиках стола женщины, а затем взял скалку и с ней в ванную

На опубликованных кадрах видно, как мужчина рылся в ящиках в спальне и на кухне, а потом наткнулся на скалку. Затем он отнес ее в ванную комнату, где, предположительно, использовал ее для устранения неполадок в туалете, рассказала женщина в комментарии 9news.

После этого мастер не растерялся - он вернул скалку на место, хотя женщина утверждает, что перед этим он ее не даже помыл.

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"Я просто не знаю, что он сделал, чего я не видела. Я очень расстроена этим... со сколькими еще людьми он так поступил?", - возмущается женщина.

Сантехник использовал скалку не по назначению / скриншот

Также она рассказала, что у нее пропала пара сережек, которые лежали в ящике в ее спальне.

О случившемся сообщили в полицию, и с тех пор ему было предъявлено обвинение в проникновении в жилище и совершении уголовно наказуемого преступления. Он уже предстал перед судом Брисбена, рассмотрение его дела отложено до 3 мая.

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