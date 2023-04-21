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Взял скалку и пошел в туалет: скрытая камера засняла странный поступок сантехника

Сергей Кущ
21 апреля 2023, 13:02 обновлено 21 апреля, 13:02
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Кроме того, мужчина обокрал хозяйку дома, пока искал "инструмент".
Сантехник не знал о наличие камер в доме
Сантехник не знал о наличие камер в доме / скриншот

В Австралии сантехник был заснят на скрытую камеру, как он якобы рылся в ящиках стола женщины, а затем взял скалку и с ней в ванную

На опубликованных кадрах видно, как мужчина рылся в ящиках в спальне и на кухне, а потом наткнулся на скалку. Затем он отнес ее в ванную комнату, где, предположительно, использовал ее для устранения неполадок в туалете, рассказала женщина в комментарии 9news.

После этого мастер не растерялся - он вернул скалку на место, хотя женщина утверждает, что перед этим он ее не даже помыл.

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"Я просто не знаю, что он сделал, чего я не видела. Я очень расстроена этим... со сколькими еще людьми он так поступил?", - возмущается женщина.

Сантехник использовал скалку не по назначению
Сантехник использовал скалку не по назначению / скриншот

Также она рассказала, что у нее пропала пара сережек, которые лежали в ящике в ее спальне.

О случившемся сообщили в полицию, и с тех пор ему было предъявлено обвинение в проникновении в жилище и совершении уголовно наказуемого преступления. Он уже предстал перед судом Брисбена, рассмотрение его дела отложено до 3 мая.

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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