Запретные слова перед зеркалом: что нельзя говорить своему отражению

Марина Иваненко
7 мая 2026, 18:43
Народные приметы предостерегают от негативных слов перед зеркалом. Какие фразы считаются опасными и что об этом думают психологи.
О чём нельзя говорить перед зеркалом?
О чём нельзя говорить перед зеркалом? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Почему зеркалам приписывают особую силу
  • Какие слова нельзя произносить перед зеркалом

В народе зеркалам всегда приписывали особые свойства. Считалось, что они способны накапливать энергию и возвращать ее человеку. Из-за этого возникло много запретов относительно того, какие фразы не стоит произносить перед собственным отражением — подробнее расскажет Главред.

Зеркало "запоминает" слова

Согласно поверьям, зеркало работает как усилитель. Любая фраза, сказанная во время зрительного контакта с собой, воспринимается как установка. Если человек жалуется на жизнь, глядя в зеркало, он как бы программирует себя на дальнейшие неудачи.

Как сообщает РБК-Украина, эзотерики и сторонники народных примет выделяют несколько категорий слов, которые могут привлечь в жизнь негатив. Отражение как бы "соглашается" с услышанным и фиксирует это состояние в реальности.

О чем нельзя говорить перед зеркалом

Наши предки верили, что зеркало воспринимает слова буквально, поэтому под запретом были такие темы.

Деньги и бедность

Фразы типа "у меня нет денег" или "это слишком дорого" могут привести к финансовым трудностям.

Внешность

Критика собственного тела или лица ("я некрасивая", "я старая") считается энергетическим ударом, ускоряющим старение.

Здоровье Жалобы на боль или усталость перед зеркалом могут ухудшить самочувствие.

Эмоциональное состояние

Слова об одиночестве или несчастье ("меня никто не любит") зеркало может "транслировать" в жизнь как постоянную ситуацию.

Смерть и ужасы

Любые упоминания о смерти или использование слова "ужасно" у зеркальной поверхности считаются опасными.

Что об этом говорят психологи

Современные психологи частично подтверждают такие суеверия, но с научной точки зрения. Когда человек смотрит на себя и произносит негатив, он занимается самовнушением, а это снижает самооценку и мотивацию. Мозг фокусируется на недостатках, что влияет на поведение и успешность.

Как правильно обращаться с зеркалом

Чтобы избежать негативного влияния, нужно соблюдать простые правила:

Старайтесь подходить к зеркалу с улыбкой и хвалить себя.

Зеркала всегда должны быть чистыми, поскольку грязь и пятна искажают "энергию" дома.

Разбитые или треснувшие зеркала рекомендуется немедленно выбрасывать, чтобы не притягивать неприятности.

Самый главный совет — использовать время перед зеркалом для поддержки себя, а не для критики. Это поможет сохранить внутреннее спокойствие и уверенность.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

