"Со дня на день": Зеленский заинтриговал заявлением о ответе на атаки РФ

Россия вскоре получит ответ на постоянные обстрелы населения и инфраструктуры Украины.

Россию ждут дальнобойные санкции со стороны Украины

Что сообщил Зеленский:

Россия продолжает наносить удары по Украине, несмотря на объявленный режим тишины

Украина ответит России зеркально

Работа над достижением мира в Украине продолжается

Страна-агрессор Россия с начала суток наносит удары по Украине во всех формах. По состоянию на утро враг уже применил около 100 ударных дронов. Не прекращаются и штурмовые действия на фронте.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в нескольких областях зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов, украинская энергетика также остается мишенью РФ.

"Все это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня, и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это кратковременная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы", – подчеркнул глава государства.

Украина готовит зеркальный ответ

Зеленский отметил, что со дня на день Украина ответит России на нарушение режима тишины, который был объявлен с полуночи 6 мая.

"В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии. Конкретные шаги для завершения войны необходимы, и мир все равно будет достигнут: мы работаем ради этого. Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России", — подытожил президент.

Зачем Кремль провоцирует атаку на Москву

Главред писал, что согласно анализу польского издания Rzeczpospolita, российский диктатор Владимир Путин должен быть заинтересован хотя бы во временном прекращении огня.

Однако глава Кремля может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая. Именно поэтому армия РФ проигнорировала предложение Украины о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что 6 мая армия РФ атаковала десятки населенных пунктов Херсонской области дронами, наносила авиационные удары и устраивала артиллерийские обстрелы.

В тот же день утром враг совершил атаку на Сумы двумя беспилотниками типа "Герань-2". Дроны попали в здание детского сада, вызвав масштабный пожар и разрушения.

Уже сегодня, 7 мая, в Днепре раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Впоследствии стало известно, что возник пожар в многоэтажном жилом доме.

