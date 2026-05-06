Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненые

Руслана Заклинская
6 мая 2026, 14:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские войска атаковали Сумы с помощью двух беспилотников типа "Герань-2".
РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненые
Удар по детскому саду в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, Сумская МВА

Что известно:

  • Детский сад в Сумах атаковали двумя БПЛА типа "Герань-2"
  • Под завалами обнаружили тело погибшей охранницы учреждения
  • Ранены две сотрудницы детского сада

Российские войска 6 мая атаковали детский сад в Сумах. Под завалами обнаружили тело погибшего человека. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Утром враг совершил атаку на областной центр двумя беспилотниками типа "Герань-2". Дроны попали в здание детского сада, вызвав масштабный пожар и разрушения.

видео дня

Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека. Также известно о двух пострадавших женщинах.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров уточнил, что погибла охранница дошкольного учреждения. Дети учреждение не посещали.

"Известно о ранении двух работниц 52 и 53 лет. Одна из пострадавших находится в больнице, состояние средней тяжести. Другой провели обследование и оказали медицинскую помощь в условиях стационара", — рассказал руководитель Сумской ГВА.

  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Сумская ГВА
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Сумская ГВА
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Сумская ГВА
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины
  • Атака по детсаду в Сумах 6 мая
    Атака по детсаду в Сумах 6 мая Фото: Национальная полиция Украины

Кривошеенко добавил, что взрывной волной и осколками были повреждены жилые дома, расположенные рядом с местом попадания. В квартирах горожан выбиты окна и повреждены балконные рамы.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

На месте атаки работают спасатели, медики, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Сотрудники полиции оперативно эвакуировали раненых и помогали гражданам покинуть опасную территорию.

В настоящее время правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного преступления РФ против мирного населения Украины. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Каковы цели новых ударов РФ по Украине - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что РФ может готовить новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, россияне меняют приоритеты целей во время атак.

Жданов отметил, что среди новых объектов ударов все чаще фигурируют автозаправочные станции. Цель таких атак — затруднение логистики и уничтожение возможностей пополнения топливных запасов в прифронтовых регионах.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром 6 мая российские войска атаковали центр Сум как минимум двумя беспилотниками. БПЛА попал в здание детского сада.

Также Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина инициировала в ночь с 5 на 6 мая, осуществив массированные атаки в течение ночи. Российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты, нанеся удары по Харькову и Запорожью.

Как сообщал Главред, 5 мая россияне атаковали Сумы дронами типа "Шахед". Зафиксировано несколько попаданий по гражданской инфраструктуре и жилому сектору.

Читайте также:

О личности: Сергей Кривошеенко

Кривошеенко Сергей Владимирович – глава Сумской городской военной администрации. В 2024 году он был назначен на должность начальника Сумской ГВА. До этого, с 2023 года, занимал должность заместителя начальника этой администрации.

Сергей Кривошеенко окончил Запорожский национальный университет в январе 2022 года, получив высшее образование в области инженерии, права и экономики. Родом из Донецка, также проживал в Запорожье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Сумы Сумщина Сумская область новости Украины новости Сум новости Сумской области война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:25Украина
РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненые

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненые

14:18Украина
Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

Реклама
14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

Реклама
12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:01

Китай поставляет комплектующие для "Шахедов" в РФ и Иран: WSJ раскрыл схему

09:52

"Выглядит не очень": Андрей Джеджула решился показать третью жену

Реклама
09:34

Гороскоп на завтра, 7 мая: Стрельцам — трудности, Козерогам — неожиданность

09:28

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

08:41

Путин угрозами маскирует страх перед 9 мая и не хочет признавать реальность - ISW

08:36

РФ массированно атаковала Херсонщину: повреждены дома, скорые и инфраструктура

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять