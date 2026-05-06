РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненые

Российские войска атаковали Сумы с помощью двух беспилотников типа "Герань-2".

Удар по детскому саду в Сумах

Что известно:

Детский сад в Сумах атаковали двумя БПЛА типа "Герань-2"

Под завалами обнаружили тело погибшей охранницы учреждения

Ранены две сотрудницы детского сада

Российские войска 6 мая атаковали детский сад в Сумах. Под завалами обнаружили тело погибшего человека. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Утром враг совершил атаку на областной центр двумя беспилотниками типа "Герань-2". Дроны попали в здание детского сада, вызвав масштабный пожар и разрушения.

Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека. Также известно о двух пострадавших женщинах.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров уточнил, что погибла охранница дошкольного учреждения. Дети учреждение не посещали.

"Известно о ранении двух работниц 52 и 53 лет. Одна из пострадавших находится в больнице, состояние средней тяжести. Другой провели обследование и оказали медицинскую помощь в условиях стационара", — рассказал руководитель Сумской ГВА.

Кривошеенко добавил, что взрывной волной и осколками были повреждены жилые дома, расположенные рядом с местом попадания. В квартирах горожан выбиты окна и повреждены балконные рамы.

На месте атаки работают спасатели, медики, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Сотрудники полиции оперативно эвакуировали раненых и помогали гражданам покинуть опасную территорию.

В настоящее время правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного преступления РФ против мирного населения Украины. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что РФ может готовить новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, россияне меняют приоритеты целей во время атак.

Жданов отметил, что среди новых объектов ударов все чаще фигурируют автозаправочные станции. Цель таких атак — затруднение логистики и уничтожение возможностей пополнения топливных запасов в прифронтовых регионах.

Напомним, утром 6 мая российские войска атаковали центр Сум как минимум двумя беспилотниками. БПЛА попал в здание детского сада.

Также Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина инициировала в ночь с 5 на 6 мая, осуществив массированные атаки в течение ночи. Российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты, нанеся удары по Харькову и Запорожью.

Как сообщал Главред, 5 мая россияне атаковали Сумы дронами типа "Шахед". Зафиксировано несколько попаданий по гражданской инфраструктуре и жилому сектору.

О личности: Сергей Кривошеенко Кривошеенко Сергей Владимирович – глава Сумской городской военной администрации. В 2024 году он был назначен на должность начальника Сумской ГВА. До этого, с 2023 года, занимал должность заместителя начальника этой администрации. Сергей Кривошеенко окончил Запорожский национальный университет в январе 2022 года, получив высшее образование в области инженерии, права и экономики. Родом из Донецка, также проживал в Запорожье.

