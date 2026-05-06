Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

Многие из этих решений были направлены на обеспечение безопасности, экономию ресурсов и практичность.

Какими были квартиры в СССР



Каким было советское жилье

Квартиры советской эпохи и сегодня способны удивить даже тех, кто привык к самым смелым дизайнерским решениям. Двери, открывающиеся внутрь, крошечные кухни, цветные подъезды и загадочные "окошки" между санузлами — все это не прихоти архитекторов, а следствие строгих норм, экономии и идеологии, которые формировали быт миллионов людей, пишет Oboz.ua.

Двери, открывающиеся внутрь

Такие двери не перекрывали узкие коридоры и не мешали эвакуации. Это было важно в многоэтажках с тесными лестничными клетками.

Окошко между ванной и туалетом

Маленькое окно обеспечивало естественное освещение и вентиляцию. В квартирах с газовыми колонками оно также снижало риск взрыва, служа дополнительным "выходом" для давления.

Цветные подъезды

Зеленые и синие краски были самыми дешевыми, так как производились для военных нужд. Они хорошо скрывали грязь и неровности, поэтому стали стандартом в жилых домах.

Обозначенные края ступеней

Контрастные полосы делали лестницу более заметной при слабом освещении и во время задымления, что повышало безопасность.

"Холодильные" ниши под окном

До появления доступных холодильников эти ниши использовали как естественные холодильные шкафы. Зимой там хранили продукты, используя холодный воздух с улицы.

Крошечные кухни

Их делали маленькими из-за идеи общественного питания и необходимости быстро строить много жилья после войны. Кухня рассматривалась как вспомогательное помещение.

Долговечный паркет

Натуральный паркет во многих квартирах оказался на удивление качественным и служит десятилетиями, что контрастирует с другими экономными решениями того времени.

Антресоли

Высокие шкафы под потолком компенсировали нехватку места и позволяли хранить вещи, которые не нужны ежедневно.

Открытые балконы

Они служили местом для отдыха, сушки белья и хранения вещей в холодное время года.

Чугунные бачки

Высокие бачки с мощным сливом стали легендой советского быта — их сила обеспечивала эффективность, о которой и сегодня вспоминают с юмором.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

