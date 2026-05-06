Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

Анна Ярославская
6 мая 2026, 03:35
Эксперты рассказали, какие растения усилят рост фасоли и защитят ее от вредителей.
Фасоль
С чем лучше всего сажать фасоль: проверенные сочетания для сильных кустов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что хорошо сочетается с фасолью на грядке
  • В чем суть метода посадки "Три сестры"
  • Какие условия выращивания необходимы фасоли

Вьющаяся и кустовая фасоль обогащают сад, фиксируя азот в почве – этот процесс помогает другим растениям расти крепкими и здоровыми без дополнительных удобрений. Это делает фасоль одной из самых неприхотливых культур, которые можно выращивать. При этом, чтобы получать хороший урожай, нужно знать, что можно и нельзя посадить рядом с фасолью.

Как пишет Gardenary, какой бы сорт вы ни выращивали, совместная посадка фасоли рядом с подходящими соседями может улучшить опыление, уменьшить количество вредителей и максимально повысить урожайность сада.

видео дня

Что хорошо сочетается с фасолью на огороде

Лучшими растениями-компаньонами для фасоли являются те, которые отпугивают вредителей, любящих её грызть, или те, которые привлекают в сад опылителей и полезных насекомых. Поскольку фасоль любит тёплую погоду, много солнца и постоянный полив, её идеальные партнёры должны любить эти же условия выращивания.

Фасоль занимает центральное место в методе посадки "Три сестры" — это традиционная система совместной посадки растений коренных американцев, которая сочетает кукурузу, фасоль и тыкву. Каждое растение вносит свой существенный вклад: кукуруза служит опорой для вьющихся бобовых, фасоль обогащают почву азотом, а тыква затеняет землю, подавляя сорняки.

Как растет фасоль

Кустовая фасоль — один из самых простых в выращивании овощей на приподнятых грядках. Ее можно сажать по краям, где листва и стручки могут изящно свисать, не затеняя более высокие культуры в середине.

Вьющаяся фасоль нуждается в опоре в виде шпалеры, вигвама или высокого растения-компаньона, такого как кукуруза, чтобы виться по мере роста. Если у вас нет приподнятых грядок, оба вида фасоли также будут хорошо расти в контейнерах диаметром не менее 45 см и глубиной не менее 30 см.

Как кустовая, так и вьющаяся фасоль хорошо растет на полном солнце, ей требуется не менее шести-восьми часов прямого солнечного света в день. Самая благоприятная температура воздуха 18-29°C.

Что можно посадить рядом с фасолью

Фасоль прекрасно уживается с большинством овощей, трав и цветов, но особенно хорошо она растет с растениями, которые помогают в опылении, борьбе с вредителями, оздоровлении почвы и экономии места.

Лучшие сорта бобовых для повышения опыления:

  • кошачья мята – отпугивает вредителей и привлекает пчел и бабочек;
  • огуречник, бархатцы, настурция, петуния и цинния привлекают опылителей и сбивают с толку вредителей;
  • клубника может хорошо расти рядом с фасолью, если ей предоставить достаточно места, поскольку она привлекает опылителей и предпочитает схожие условия выращивания.

При совместной посадке бобовых для борьбы с вредителями ключевое значение имеют ароматные травы и овощи. Орегано, розмарин и тимьян можно высаживать рядом с бобами, чтобы отпугивать тлю и других вредителей.

Укроп, благодаря своей кустистой форме, лучше всего размещать по краям рядов или в контейнерах неподалеку.

Морковь отлично подходит в качестве соседей с бобами, так как ее цветы привлекают божьих коровок, а листовая верхушка служит ловушкой для тли.

Сельдерей отпугивает бобовых жуков, картофель отпугивает мексиканских бобовых жуков, а асоль, в свою очередь, отпугивают колорадских жуков. Ревень защищает от белокрылок.

Баклажаны и редис прекрасно растут рядом с фасолью.

Ромашка улучшает здоровье растений, обогащая почву калием, серой и кальцием.

Чабер садовый улучшает вкус фасоли, способствует здоровому росту и отпугивает жуков. Эта трава лучше всего растет по краям рядов или в углах грядок, где у нее есть место для разрастания.

Кустовая фасоль хорошо сочетается со свеклой, хотя вьющуюся фасоль следует высаживать отдельно от неё. Крестоцветные, такие как брокколи, брюссельская капуста и белокочанная капуста, можно высаживать между кустовой фасолью в чередующихся рядах, используя преимущества их разной высоты и особенностей роста. Вьющаяся фасоль может взбираться на кукурузу при традиционной посадке "Три сестры", а тыква будет стелиться под ней, покрывая почву.

Фасоль также хорошо растет рядом с редисом, шпинатом и другой листовой зеленью, которая любит тень, создаваемую фасолью в теплое время года.

Кабачки, тыквы, цуккини и сладкий картофель тоже отлично подходят в качестве соседей, обеспечивая почвопокровное покрытие, которое сохраняет влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Даже помидоры могут расти рядом, создавая тень для фасоли и получая при этом пользу от содержащегося в ней азота.

Что любит и чего не любит фасоль
Что любит и чего не любит фасоль / Инфографика: Главред

Можно ли сажать фасоль рядом с луком?

Представители семейства луковых — включая лук, чеснок, лук-порей, зеленый лук и шнитт-лук — выделяют соединения, которые мешают работе полезных бактерий, необходимых фасоли для фиксации азота в почве. Без этих бактерий фасоль теряет большую часть своих почвообогащающих свойств.

Что из овощей нельзя сажать рядом с фасолью

Фасоль также следует держать подальше от свеклы и огурцов, поскольку эти вьющиеся культуры конкурируют за место и замедляют рост друг друга.

С перцем ситуация сложнее: хотя он иногда хорошо растет рядом с фасолью, вьющиеся растения фасоли могут заглушить растения перца, если им предоставить такую ​​возможность.

Нежелательные соседи для фасоли
Нежелательные соседи для фасоли / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожай.

Главные враги клубники рядом на грядке — растения, которые конкурируют за питание, затеняют кусты или переносят опасные грибковые инфекции.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Gardenary

Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород фасоль
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:28Украина
Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

07:04Украина
РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:45Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Последние новости

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

Реклама
04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

Реклама
22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

22:49

Госдеп дал "зеленый свет" JDAМ и не только: что и в каких объемах получат ВСУ

22:12

Дневной максимум поднимется: какой будет температура на Днепропетровщине

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

Реклама
18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять