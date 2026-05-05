Дневной максимум поднимется: какой будет температура на Днепропетровщине

Руслан Иваненко
5 мая 2026, 22:12
Синоптики прогнозируют преимущественно ясное небо с небольшой облачностью.
Температура воздуха поднимется до +20…+25 градусов / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

  • 6 мая: тепло, без осадков в Днепре и области
  • Ночью +5…+10°, днем до +25°
  • Южный ветер 5–10 м/с, небольшая облачность

В Днепре и Днепропетровской области в среду, 6 мая, ожидается теплая и преимущественно комфортная весенняя погода без осадков. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность в течение суток, существенных осадков не предвидится. Погодные условия будут формироваться под влиянием южного ветра, скорость которого составит 5–10 м/с.

Температурный фон останется стабильно весенним. По Днепропетровской области ночью ожидается от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В самом Днепре ночная температура составит +7…+9 градусов, а дневные показатели достигнут +22…+24 градусов тепла.

Погода в Днепре 6 мая / Фото: скриншот sinoptik

Таким образом, 6 мая в регионе прогнозируется спокойная погода без осадков, с умеренным ветром и комфортными дневными температурами, характерными для поздней весны.

Когда Украину накроют грозы — прогноз

По данным синоптика Натальи Диденко, еще несколько дней в Украине сохранится летняя теплая погода. Ощутимые изменения ожидаются только в конце этой недели.

Вместе со снижением температуры в большинстве регионов прогнозируются осадки — локальные дожди, местами грозы. Украинцам советуют быть готовыми к ухудшению погодных условий.

Как сообщал Главред, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.

Кроме того, первая половина недели в Тернопольской области будет теплой и сухой. Однако уже с четверга возможны кратковременные дожди и понижение дневной температуры.

Также 6 мая жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

