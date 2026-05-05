"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

Украинские чиновники сотрудничают с партнерами, чтобы России становилось всё сложнее вести войну.

Украина не зря часто проводит личные встречи с партнерами

Что сказал Власюк:

Позиции санкционных пакетов формируются на основе интересов Украины

Украинские чиновники подают сотни предложений для усиления давления на РФ

В санкционном пакете Европейского Союза против страны-агрессора России есть более 100 позиций, которые вытекают из украинских файлов и приоритетов. Об этом в интервью Главреду рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Хотя Украина подавала не менее 500 таких предложений, лишь около 100 из них дошли до финиша. И это, как объясняет чиновник, также неплохой результат.

"Все решения, которые принимаются, обычно требуют больших усилий. Нужно приложить 100% усилий, чтобы получить 10% желаемых решений. Примерно так происходит во всех сферах. И это нормально, абсолютно нормально", — заверил Власюк.

Украина постоянно общается в различных форматах и режимах с США и Европейским Союзом, чтобы достичь желаемого санкционного эффекта. Уполномоченный президента подчеркнул, что лучше всего в этом вопросе работают личные встречи.

"Поэтому приходится много путешествовать, что не всегда легко с логистической точки зрения, скорее, всегда сложно. Но это самое меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы усилить санкционное давление", - добавил он.

Обсуждают ли США и РФ ослабление санкций

Главред писал, что, по информации источников СМИ в украинских правительственных кругах, российские власти вместе с представителями США, вероятно, ищут возможные варианты смягчения санкций против РФ.

Собеседник издания пояснил, что аргументом для такого сценария может рассматриваться якобы готовность страны-агрессора согласиться на перемирие с Украиной.

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский 29 апреля подписал указы о новых санкционных пакетах против России. Ограничения введены в отношении лиц, причастных к похищению украинских детей, а также судов российского "теневого флота".

Ранее сообщалось, что перехваченные документы и анализ составляющих базы вооружения РФ демонстрируют результативность санкционной политики: отдельные западные детали становятся недоступными, и российская сторона вынуждена искать замену.

Недавно президент Украины заявил, что идея снятия санкций с России неприемлема. Кроме того, он поблагодарил всех, кто борется против российского теневого нефтяного флота.

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA – межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

