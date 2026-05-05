"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

В Украине стремительно растет интерес к редким именам с богатой историей. Одним из таких стало Лаврин — древнее украинское имя, которое долгое время оставалось в тени, а сейчас переживает настоящее возрождение среди молодых семей.
Еще недавно Лаврин ассоциировался преимущественно с классической литературой и старинными родословными. Теперь же оно уверенно входит в список самых популярных имен для новорожденных мальчиков. О его происхождении и значении напоминает сайт "Как зовут".
Имя Лаврин является украинской формой латинского Laurentius, которое происходит от слова laurus — "лавр". В Древнем Риме лавровыми венками награждали победителей, поэтому имя символизирует "увенчанного лавром". Существует и другая версия — "житель города Лаврент".
Современные родители выбирают это имя не только из-за красивого звучания. Оно естественно сочетается с украинскими фамилиями и отчествами, а также отличается редкостью. По данным генеалогического общества "Ридные", сейчас в Украине только 14 человек носят это имя. Для многих семей это становится решающим аргументом: имя должно быть узнаваемым, но не массовым.
Когда отмечают День ангела Лаврина
Обладатели этого имени имеют несколько дат для чествования своего небесного покровителя. По церковному календарю именины приходятся на:
- 11 февраля — память святого Лаврентия, отшельника Печерского;
- 10 мая — день мученика Лаврентия;
- 23 августа — чествование святого мученика Лаврентия Римского.
Обычно день ангела выбирают по дате, наиболее близкой к дню рождения.
Об источнике: Как зовут
Как зовут — это ресурс, который рассказывает, что означают мужские и женские имена и какое влияние они оказывают на жизнь и судьбу человека. На сайте можно найти сведения о происхождении различных имен, узнать о характере человека по имени, его особенных чертах и много другой интересной информации.
