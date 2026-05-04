Эффект свежести: средство, которое лучше действует даже при коротких циклах

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 23:51
Специалист рассказала, как правильно дозировать моющее средство, чтобы одежда стала максимально чистой.
Стирка
Как смена моющего средства сделала одежду значительно свежее / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему капсулы уступают жидким средствам по качеству стирки
  • Какое недорогое средство поможет вернуть мягкость полотенцам
  • Как правильно дозировать химию для идеального результата

Стирка кажется простым бытовым делом, однако даже привычные действия могут влиять на качество результата. Многие люди годами пользуются одними и теми же средствами, не задумываясь, что это может снижать эффективность очистки тканей.

Редактор издания Express Софи Харрис обратила внимание на распространенную ошибку — использование капсул как универсального решения для всех типов стирки. По ее словам, изменение всего одного элемента в процессе дало заметный результат.

Главред решил выяснить, действительно ли отказ от капсул в пользу жидкого моющего средства может улучшить качество стирки и сделать одежду более свежей.

Какие преимущества имеет жидкое моющее средство

Как объяснила Харрис, жидкое средство имеет важное преимущество — возможность точно дозировать его в зависимости от объема загрузки и степени загрязнения. Это позволяет избежать как недостаточной очистки, так и избытка химии на тканях.

Капсулы же обычно рассчитаны на среднюю загрузку, поэтому при большом количестве белья или сложных пятнах их эффективность может быть ниже. Кроме того, им требуется время для полного растворения, что особенно критично во время коротких или холодных циклов стирки.

Жидкое моющее средство, напротив, начинает действовать сразу после попадания в воду и равномерно распределяется в барабане. Это делает его более эффективным в быстрых режимах и при низких температурах.

Зачем добавлять белый уксус во время стирки

Отдельное внимание эксперт уделяет дополнительному уходу за тканями. По ее словам, обычный белый уксус может стать альтернативой кондиционеру. Он помогает удалять остатки моющих средств, смягчает ткани и возвращает полотенцам и постельному белью свежесть.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Для этого достаточно добавить небольшое количество уксуса в отсек для кондиционера, не используя другие смягчители во время такого цикла стирки.

Что лучше отстирывает вещи — смотрите в видео.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

