Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стирки

Качественная стирка — это не про количество средств, а про точность.

https://glavred.info/life/sekret-chistoty-bez-pereplat-tochnaya-dozirovka-moyushchego-sredstva-dlya-stirki-10759355.html Ссылка скопирована

Раскрыт важный секрет стирки

Вы узнаете:

Ошибки при стирке постепенно портят ткань, делая вещи тусклыми

Качественная стирка — это не про количество средств, а про точность

Многие уверены, что чем "интенсивнее" стирка — тем лучше результат. На деле всё наоборот.

Ведь избыток порошка, перегруженный барабан и неправильные режимы постепенно портят ткань, делая вещи тусклыми и изношенными, пишет CNET.

видео дня

Качественная стирка — это не про количество средств, а про точность. Именно мелкие детали определяют, будет ли одежда служить годами или потеряет вид уже через несколько циклов.

Что чаще всего делают неправильно:

Смешивают всё подряд. Важно учитывать не только цвет, но и тип ткани. Деликатные вещи легко повреждаются рядом с плотными.

Переливают моющее средство. Излишки остаются в волокнах, ухудшают состояние ткани и могут раздражать кожу.

Используют агрессивную химию. Отбеливатели и кондиционеры со временем разрушают структуру материала.

Забывают о чистке машины. Внутри скапливается грязь и влага, что приводит к запаху и пятнам.

Выбирают неправильную температуру. Горячая вода и сильный отжим ускоряют износ и вызывают усадку.

Игнорируют ярлыки. А именно там указано, как сохранить вещь в хорошем состоянии.

Главный принцип простой: меньше "перегибов" — больше аккуратности. Умеренное количество средств, подходящий режим и базовый уход позволяют одежде дольше оставаться свежей и выглядеть как новой.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как выбрать стиралку:

В видеоролике рассказывается, какие критерии важно учитывать при выборе стиральной машины.

Автор объясняет, чем отличаются модели с инверторными двигателями, как ориентироваться в обновлённой системе маркировки энергоэффективности и какие функции действительно пригодятся в повседневном использовании.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки?

Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред