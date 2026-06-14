Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

Алексей Тесля
14 июня 2026, 21:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ударные беспилотники-камикадзе РФ уже фиксируются в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Ракетный удар, атака дронов
РФ атакует Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Вражеские ударные беспилотники-камикадзе уже фиксируются в Украине
  • Зафиксирован взлёт как минимум 2 бортов бомбардировщиков Ту-160

Страна-агрессор РФ начала новую комбинированную воздушную атаку на Украину в воскресенье вечером, 14 июня.

В частности, вражеские ударные беспилотники-камикадзе уже фиксируются в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

видео дня

Кроме того, зафиксирован взлёт как минимум 2 бортов бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка". На пусковых рубежах для потенциальных ударов по Украине будут примерно в 01:00, сообщает єРадар.

Вместе с тем отмечается, что среди потенциальных целей в случае ракетного обстрела - объекты водоснабжения, в том числе в Киеве.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Эксперт предупредил о риске новых ударов по Киеву

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что угроза повторения массированных атак на Киев остаётся высокой. При этом, по его словам, между подобными обстрелами российская сторона может делать более длительные паузы, не снижая общего уровня угрозы.

Он также отметил, что во время одного из последних ударов российские силы применили практически весь доступный спектр ракетного вооружения, включая, по его данным, и межконтинентальную баллистическую ракету.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

21:49Регионы
Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

21:18Украина
Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

21:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Последние новости

22:25

Огурцы "жируют" вместо плодов: эксперт назвал три распространенных ошибки ухода

22:21

На Львовщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших — детиФото

22:09

Станет ли Усик новым игроком в украинской политике: прогноз Денисенкомнение

21:49

"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

21:25

Как сказать по-украински "быть начеку" — правильные варианты знают не всеВидео

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
21:18

Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

21:07

Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

20:27

"Их слишком много": в стране ЕС требуют лишить украинцев временной защиты

19:57

Дешево и гениально: как охладить комнату без кондиционера, греческий лайфхакВидео

Реклама
19:47

Путин "тронул" Трампа по телефону и выдвинул требования Зеленскому

19:39

"Перемирия не будет": тревожный прогноз генерала ВСУ о сроках окончания войны

18:59

Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

18:47

"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

18:41

О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнутьВидео

18:35

Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

18:26

Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

18:06

Чеснок желтеет и гниет после дождей: как спасти урожай в июне

17:36

Продают дешевле, чем в прошлом году: в Украине резко упали цены на сезонный овощ

17:34

Угроза ударов Цирконом и Орешником: в Генштабе раскрыли главную цель РФ

17:05

"Ешкин кот" и "ядрена вошь": откуда появились эти выражения и в чём их секрет

Реклама
16:23

Гороскоп на завтра, 15 июня: Львам — удача, Весам — переживания

16:19

РФ теряет главное преимущество в войне: в CNN раскрыли ключевые детали

16:09

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

16:07

Даша Евтух сделала заявление по поводу своего выезда из Украины

16:05

Посуда бьётся не только на счастье: о каких опасностях предупреждают приметы

15:56

РФ снизила активность ДРГ на севере: к чему готовятся оккупанты

15:20

10-ти летняя дочь Славы из "Неангелов" ошарашила полным мейк-апом и ресницами

15:15

Не стоит завидовать: три даты рождения, которые умеют отражать чужой негатив

15:06

Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

14:32

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

14:22

Звезда Х-Фактора вступил в ряды ВСУ: что он сказал

13:47

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

13:45

Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

13:03

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

12:34

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объектыВидео

12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

Реклама
11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять