"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

Ударные беспилотники-камикадзе РФ уже фиксируются в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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РФ атакует Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Вражеские ударные беспилотники-камикадзе уже фиксируются в Украине

Зафиксирован взлёт как минимум 2 бортов бомбардировщиков Ту-160

Страна-агрессор РФ начала новую комбинированную воздушную атаку на Украину в воскресенье вечером, 14 июня.

В частности, вражеские ударные беспилотники-камикадзе уже фиксируются в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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Кроме того, зафиксирован взлёт как минимум 2 бортов бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка". На пусковых рубежах для потенциальных ударов по Украине будут примерно в 01:00, сообщает єРадар.

Вместе с тем отмечается, что среди потенциальных целей в случае ракетного обстрела - объекты водоснабжения, в том числе в Киеве.

/ Инфографика Главреда

Эксперт предупредил о риске новых ударов по Киеву

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что угроза повторения массированных атак на Киев остаётся высокой. При этом, по его словам, между подобными обстрелами российская сторона может делать более длительные паузы, не снижая общего уровня угрозы.

Он также отметил, что во время одного из последних ударов российские силы применили практически весь доступный спектр ракетного вооружения, включая, по его данным, и межконтинентальную баллистическую ракету.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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