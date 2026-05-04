Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

Погода в Украине меняется, и уже в ближайшее время регионы накроет настоящая жара. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 5 мая
Во вторник, 5 мая, на погоду в Украине будет влиять антициклон. В этот день будет сухо во всех регионах. Погода будет солнечной.
"Дневная температура воздуха +23+27 градусов, на побережьях +17+21 градус", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве 5 мая
В Киеве 5 мая будет солнечно и тепло.
"Днем около +25 градусов. Такая теплая ясная погода еще продлится", — пишет Диденко.
Когда будет похолодание
В Украине до конца недели сохранится еще очень теплая и солнечная погода. В конце недели ожидается возвращение дождей.
"Первое заметное изменение синоптической ситуации с дождями и понижением температуры — ориентировочно 9-10 мая", — говорит Диденко.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом свидетельствует свежий прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.
Также в понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.
Кроме того, погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
