Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

В ближайшие дни в Украине будет тепло и сухо.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая / Фото: pixabay.com

Погода в Украине меняется, и уже в ближайшее время регионы накроет настоящая жара. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 5 мая

Во вторник, 5 мая, на погоду в Украине будет влиять антициклон. В этот день будет сухо во всех регионах. Погода будет солнечной.

"Дневная температура воздуха +23+27 градусов, на побережьях +17+21 градус", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве 5 мая

В Киеве 5 мая будет солнечно и тепло.

"Днем около +25 градусов. Такая теплая ясная погода еще продлится", — пишет Диденко.

Когда будет похолодание

В Украине до конца недели сохранится еще очень теплая и солнечная погода. В конце недели ожидается возвращение дождей.

"Первое заметное изменение синоптической ситуации с дождями и понижением температуры — ориентировочно 9-10 мая", — говорит Диденко.

Как сообщал Главред, в понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом свидетельствует свежий прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.

Также в понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

Кроме того, погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

