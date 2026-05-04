Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

Дарья Пшеничник
4 мая 2026, 17:23
Синоптики предупредили, что в конце недели погодная обстановка в регионе существенно изменится.
  • Какая будет погода в Житомире и области на этой неделе
  • Когда в Житомирской области начнутся дожди

В Житомирской области в начале мая установится летняя теплая погода: в течение 5–8 мая ночные температуры будут держаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до 28 градусов. Только в конце недели синоптическая ситуация изменится — в четверг местами возможны кратковременные дожди и грозы, а в пятницу ожидается заметное похолодание.

Об этом в комментарии Житомир.info рассказали в Житомирском областном центре по гидрометеорологии

По данным синоптиков, во вторник, 5 мая, над городом и областью будет преобладать малооблачная и сухая погода с юго-западным ветром до 10 м/с. В Житомире днем столбики термометров поднимутся до 26–28 градусов, по области — до 23–28. Среда сохранит аналогичный характер погоды: небольшая облачность, без осадков, теплые ночи и жаркий день.

В четверг облака станут плотнее. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем в разных районах области возможны кратковременные дожди и грозы, при этом температура останется высокой — до 28 градусов. А уже 8 мая погода резко изменится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди и понижение дневной температуры до 17–22 градусов.

Метеорологи также предупреждают о чрезвычайной, пятой степени пожарной опасности, которая сохранится 5 и 6 мая на территории области — из-за сухой и теплой погоды риски возгорания остаются максимальными.

Напомним, Главред писал, что в первый день текущей недели Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков.

Ранее стало известно, что первая неделя мая в Днепре начнется с идеальной весенней теплоты и завершится первыми майскими осадками ближе к выходным.

Накануне сообщалось, что на этой неделе в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

18:40Украина
18:19Политика
18:17Украина
