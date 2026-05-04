Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

Анна Косик
4 мая 2026, 14:17
Похоже, словацкий чиновник хочет "сидеть на двух стульях".
Фицо и зеленский
Украина получила поддержку от Словакии в важном вопросе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Во время беседы с Зеленским Фицо выразил поддержку вступлению Украины в ЕС
  • Словакия и Украина будут сотрудничать в нескольких сферах
  • Несмотря на поддержку Украины, Фицо хочет посетить Парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Ереване встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Словацкий премьер и украинский президент обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

Зеленский также отметил, что Фицо заверил его в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.

Эта поддержка со стороны премьер-министра Словакии стала неожиданностью для украинцев, ведь накануне издание Reuters сообщило о планах Фицо посетить парад Победы в стране-агрессоре России в этом году.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, Главред писал, что во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу должен происходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощенных" или ускоренных механизмов.

Недавно стало известно, что до июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами.

Об источнике: Reuters

Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

