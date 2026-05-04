Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

Похоже, словацкий чиновник хочет "сидеть на двух стульях".

Главное:

Во время беседы с Зеленским Фицо выразил поддержку вступлению Украины в ЕС

Словакия и Украина будут сотрудничать в нескольких сферах

Несмотря на поддержку Украины, Фицо хочет посетить Парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Ереване встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Словацкий премьер и украинский президент обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

Зеленский также отметил, что Фицо заверил его в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.

Эта поддержка со стороны премьер-министра Словакии стала неожиданностью для украинцев, ведь накануне издание Reuters сообщило о планах Фицо посетить парад Победы в стране-агрессоре России в этом году.

