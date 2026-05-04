Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

Главное:
- Во время беседы с Зеленским Фицо выразил поддержку вступлению Украины в ЕС
- Словакия и Украина будут сотрудничать в нескольких сферах
- Несмотря на поддержку Украины, Фицо хочет посетить Парад Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Ереване встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Словацкий премьер и украинский президент обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
Зеленский также отметил, что Фицо заверил его в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.
Эта поддержка со стороны премьер-министра Словакии стала неожиданностью для украинцев, ведь накануне издание Reuters сообщило о планах Фицо посетить парад Победы в стране-агрессоре России в этом году.
Вступление Украины в ЕС — последние новости
Напомним, Главред писал, что во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу должен происходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощенных" или ускоренных механизмов.
Недавно стало известно, что до июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами.
Об источнике: Reuters
