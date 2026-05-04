Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

Анна Косик
4 мая 2026, 13:51
К проверке должны быть готовы и студенты.
Для контроля в ВРУ хотят создать соответствующий орган / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Здебский:

  • Бронирования всех украинцев будут пересматривать
  • Некоторые бронирования сейчас являются фактически "поддельными"
  • Оставить бронирование нужно не только для работников критической инфраструктуры

В рамках реформирования системы в Украине планируют провести глобальную проверку всех бронирований мужчин. Об этом изданию Телеграф сообщил нардеп Юрий Здебский.

По его словам, на тему бронирований существует много спекуляций. Кроме того, есть вопросы к отсрочкам. Например, когда мужчины 40-50 лет становятся студентами. Поэтому нардеп считает, что бронирования нужно пересматривать.

Украине нужно изменить подход к бронированию мужчин

Здебский отметил, что сейчас есть много неоправданных отсрочек, хотя определенный процент мужчин с отсрочками действительно выполняет полезную работу на критически важных предприятиях.

"Нужно думать и менять подходы, создавать четкие правила. Отслеживать призывные отсрочки, а для этого нужно создать соответствующий контрольный орган", — подчеркнул он.

Чтобы Украина могла функционировать в состоянии войны, по мнению нардепа, бронирование должно действовать для работников критической инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора и аграриев.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК. В частности, проверку документов и патрулирование могут передать полиции.

Ранее сообщалось, что в Украине могут изменить подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовывать забронированных сотрудников предприятий.

Недавно стало известно, что в Верховной Раде уже в мае может появиться законопроект с поправками к действующему законодательству. Это означает, что правила мобилизации могут частично обновить или уточнить.

О персонаже: Юрий Здебский

Юрий Здебский — украинский полковник, ветеран военной службы. Начальник отдела по работе с персоналом Восточного регионального управления (I категории) Государственной пограничной службы Украины. Народный депутат Украины IX созыва, пишет Википедия.

