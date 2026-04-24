ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

Депутат подчеркнул, что предложения пока не утверждены окончательно.

Как изменится работа ТЦК

Главное из заявления нардепа:

В рамках мобилизационной реформы функции ТЦК могут разделить

Также ТЦК могут переименовать в "Офис резерва"

Вероятно, некоторые функции, в частности проверку документов, будет осуществлять полиция

В рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии изданию Телеграф.

По его словам, ТЦК могут переименовать в "Офис резерва", а некоторые его функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.

Он добавил, что также существует предложение разделить функции нового органа — отдельно социальная функция, отдельно функция призыва.

Однако Костенко подчеркнул, что ни одно из этих предложений пока не утверждено окончательно.

"Есть вещи, с которыми конкретно не согласен Генеральный штаб. Например, есть вещи, которые, как они считают, могут повлиять на процессы, которые уже сейчас налажены. И здесь главный вопрос в том, что, внеся изменения, мы должны улучшить и сам процесс, и саму мобилизацию", — отметил нардеп.

Он также рассказал, что в Офисе президента состоялась встреча с представителями Генштаба и Минобороны.

"Я знаю, что после этого некоторые вещи президент не поддержал. Какие именно — я не знаю. Но после этого Минобороны еще не доложило нам, какова окончательная версия. Поэтому я знаю, что там что-то разрабатывается, но пока окончательной информации не было", — подытожил Костенко.

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Крило Буданов говорил, что вопрос мобилизации – это не вопрос, который возник неожиданно. Это стандартная проблема для страны, которая применяет механизм мобилизации. По его мнению, единственное, что можно попытаться реформировать, – это проявления бесчеловечного отношения.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия заявлял, что реформа законодательства о мобилизации находится на финальной стадии и будет представлена парламенту и обществу в течение месяца.

О личности: Роман Костенко Роман Костенко — народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

