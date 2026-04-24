Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

Мария Николишин
24 апреля 2026, 20:20
Депутат подчеркнул, что предложения пока не утверждены окончательно.
Как изменится работа ТЦК / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kostenko.roman, ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

  • В рамках мобилизационной реформы функции ТЦК могут разделить
  • Также ТЦК могут переименовать в "Офис резерва"
  • Вероятно, некоторые функции, в частности проверку документов, будет осуществлять полиция

В рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии изданию Телеграф.

По его словам, ТЦК могут переименовать в "Офис резерва", а некоторые его функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.

Он добавил, что также существует предложение разделить функции нового органа — отдельно социальная функция, отдельно функция призыва.

Однако Костенко подчеркнул, что ни одно из этих предложений пока не утверждено окончательно.

"Есть вещи, с которыми конкретно не согласен Генеральный штаб. Например, есть вещи, которые, как они считают, могут повлиять на процессы, которые уже сейчас налажены. И здесь главный вопрос в том, что, внеся изменения, мы должны улучшить и сам процесс, и саму мобилизацию", — отметил нардеп.

Он также рассказал, что в Офисе президента состоялась встреча с представителями Генштаба и Минобороны.

"Я знаю, что после этого некоторые вещи президент не поддержал. Какие именно — я не знаю. Но после этого Минобороны еще не доложило нам, какова окончательная версия. Поэтому я знаю, что там что-то разрабатывается, но пока окончательной информации не было", — подытожил Костенко.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Крило Буданов говорил, что вопрос мобилизации – это не вопрос, который возник неожиданно. Это стандартная проблема для страны, которая применяет механизм мобилизации. По его мнению, единственное, что можно попытаться реформировать, – это проявления бесчеловечного отношения.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия заявлял, что реформа законодательства о мобилизации находится на финальной стадии и будет представлена парламенту и обществу в течение месяца.

Читайте также:

О личности: Роман Костенко

Роман Костенко — народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять