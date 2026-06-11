Справятся только внимательные водители: хитрый тест по ПДД с регулировщиком

Тесты по ПДД интересны как для новичков, так и для опытных водителей.

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Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно читать сигналы регулировщика

Кто имеет приоритет: регулировщик или светофор

Иногда на дороге можно встретить регулировщика. Для многих водителей, особенно тех, кто только недавно сел за руль, это может стать настоящим испытанием. Однако лучше понять сигналы регулировщика можно с помощью обычных тестов по ПДД.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД с регулировщиком, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: разрешается ли водителю белого автомобиля повернуть направо?

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Разрешается ли выполнить поворот / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается после того, как сигнал на светофоре сменится на зеленый. Разрешается, только если водитель там живет. Запрещается.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехал белый автомобиль, водитель которого собирается повернуть направо. Также на перекрестке есть регулировщик и работающий светофор.

Регулировщик повернут к водителю левым боком, а его правая рука вытянута вперед. При таком сигнале разрешается движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях. Итак, получается, что регулировщик разрешает водителю продолжать движение во всех направлениях.

Однако на перекрестке, кроме регулировщика, есть еще и светофор. И сигналы светофора противоречат сигналам регулировщика, ведь на нем сейчас включен красный сигнал, запрещающий движение во всех направлениях. Тем не менее стрелка в дополнительной секции позволяет продолжать движение прямо.

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Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. Таким образом, несмотря на красный сигнал светофора на основной секции и стрелку в дополнительной, водитель может продолжать движение во всех направлениях, в том числе и направо. Правильный вариант ответа – 1.

Интересная задача по ПДД с регулировщиком – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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