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Как бензин с биоэтанолом влияет на двигатель авто: нюансы, которые следует знать

Мария Николишин
8 июня 2026, 13:55
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Водителям сказали, каким автомобилям новый бензин может не подойти.
Как бензин с биоэтанолом влияет на двигатель авто: нюансы, которые следует знать
Бензин Е10 в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему бензин Е10 может увеличить расход топлива
  • Какие автомобили лучше приспособлены к новому топливу

С июля в Украине изменятся стандарты на бензин. В частности, в топливо начнут добавлять биоэтанол. Из-за этого многие водители беспокоятся, как новое топливо повлияет на техническое состояние автомобилей, особенно старых моделей.

Главред решил разобраться, как бензин с биоэтанолом влияет на авто.

видео дня

Что такое бензин с биоэтанолом

Автор канала "Авто тема" на YouTube рассказал, что новые стандарты в Украине предусматривают добавление в бензин до 10% спиртового раствора – биоэтанола.

По его словам, это связано с европейскими экологическими требованиями.

"Нужно уменьшать количество выбросов наших газов от наших автомобилей в атмосферу. И, конечно, для этого нужно по европейским стандартам добавлять в бензин до 10% спиртового раствора", — подчеркнул он.

Как бензин Е10 влияет на топливную систему автомобиля

Автор видео говорит, что наибольшее беспокойство вызывает состояние топливной системы автомобилей старших годов выпуска.

"У нас очень много автомобилей, год выпуска которых доходит до 2010 года. И именно эти автомобили, которые более старые, они более неблагоприятны для этого вида топлива, потому что это может быть вредно для их топливной системы", – подчеркнул эксперт.

В частности, спирт может ускорять коррозионные процессы в металлических элементах топливной системы. Риск касается не только топливного бака, но и других металлических деталей системы подачи топлива.

Вреден ли биоэтанол для резиновых элементов

Особое внимание мужчина обратил на резиновые детали автомобиля.

"Это также может отразиться на резиновых элементах вашей топливной системы. А именно это различные патрубки, трубочки, прокладки и резинки", – подчеркнул он.

Такие элементы могут быстрее изнашиваться при длительном контакте с топливом, содержащим повышенную долю спирта.

Почему может увеличиться расход топлива

Кроме того, добавление биоэтанола может повлиять и на экономичность автомобиля. Это объясняется особенностями работы топливной смеси.

"Спирт будет как бы притуплять ее, поэтому количество топлива и расход нашего топлива будут несущественно, но увеличены", – добавил специалист.

Какие автомобили лучше приспособлены к бензину Е10

Автор видео говорит, что современные автомобили менее чувствительны к таким изменениям.

"Водители, которые ездят на автомобилях мадше 2010 года, на самом деле этой разницы не почувствуют, потому что там уже европейские иномарки, они уже более приспособлены к этому виду топлива", – говорится в заявлении.

Как бензин с добавлением спирта может влиять на автомобиль – видео:

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Об источнике: канал Авто Тема на YouTube

YouTube-канал "АвтоТема" — это канал, на котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.

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