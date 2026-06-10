Водителей призывают включать обогреватель в авто даже в жару: спасет двигатель

Водителям рассказали, как быстро охладить двигатель автомобиля до безопасной температуры.

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Почему двигатель автомобиля перегревается / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как распознать перегрев двигателя во время жары

Когда включать обогреватель летом действительно полезно

Жара неприятна не только для водителя и пассажиров, но и для двигателя автомобиля. В частности, если есть проблемы с системой охлаждения, то транспортное средство может быстро перегреться, что, в свою очередь, приведет к дорогостоящему ремонту.

Главред решил разобраться, почему нужно включать обогреватель в авто летом.

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Как понять, что двигатель автомобиля перегрелся

Многие современные автомобили не имеют указателя температуры охлаждающей жидкости, однако в случае перегрева загорается предупреждающий красный индикатор с градусником, пишет Auto Swiat.

Этот индикатор сигнализирует, что продолжать движение дальше опасно и нужно немедленно остановить автомобиль, ведь существует риск разрыва системы охлаждения двигателя или перегрева головки блока цилиндров.

Что делать, когда двигатель сильно нагрелся

Если система охлаждения в автомобиле неисправна, то можно включить альтернативную систему охлаждения — обогреватель салона.

"Тепло, которое обогревает салон автомобиля, поступает от системы охлаждения двигателя. Включив обогреватель, мы фактически открываем поток горячей жидкости к радиатору обогревателя, который по сути является дополнительным радиатором, через который воздух поступает в автомобиль", — говорят эксперты.

Включение обогревателя на максимум быстро охладит двигатель до безопасной температуры.

Когда обогреватель не может охладить двигатель

В то же время включение обогревателя не поможет, если в системе есть утечка охлаждающей жидкости или когда циркуляция жидкости в системе не работает из-за неисправного водяного насоса. В такой ситуации следует немедленно выключить двигатель.

Что делать, когда двигатель не охлаждается с обогревателем

Если обогреватель включен, но красная лампочка с градусником долго не гаснет, то следует немедленно заглушить автомобиль.

Также можно открыть капот. Это позволит накопленному теплу быстрее выходить из моторного отсека.

Однако когда двигатель горячий, снимать крышку бачка охлаждающей жидкости нельзя. Горячая жидкость может брызнуть и обжечь руки.

Когда можно доливать охлаждающую жидкость в автомобиль – видео:

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