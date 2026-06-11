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Начнет расти как на дрожжах: чем поливать морковь в июне для сладкого урожая

Мария Николишин
11 июня 2026, 19:05
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Очень простой способ вырастить крупную и сладкую морковь.
Начнет расти как на дрожжах: чем поливать морковь в июне для сладкого урожая
Чем подкармливать морковь летом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем поливать морковь для более быстрого роста в июне
  • Почему рисовая вода полезна для корнеплодов

Каждый хозяин хочет, чтобы морковь на огороде росла быстрее и была крупной, твердой и сладкой. Чтобы этого добиться, не нужно использовать дорогие удобрения, достаточно полить растения тем, что многие люди ежедневно выливают в раковину.

Главред решил разобраться, чем поливать морковь в июне для лучшего роста.

видео дня

Чем можно поливать морковь летом

Подкормить морковь и ускорить ее рост может вода после промывки риса, пишет deccoria.pl.

Такая вода содержит ингредиенты, которые могут способствовать развитию корней и улучшать здоровье почвы.

Почему рисовая вода полезна для моркови

Вода, остающаяся после промывки или варки риса, — это не просто обычная вода. Когда она контактирует с зернами, то поглощает минералы, включая фосфор, калий, магний и кальций, а также крахмал и небольшое количество витаминов группы В.

"Эти концентрации несопоставимы с традиционными удобрениями, но они могут обеспечить мягкую поддержку растениям и почве", — говорят эксперты.

Для моркови особенно важны фосфор и калий, ведь они отвечают за развитие корней, их качество и содержание сахара.

"Достаточный уровень калия помогает растениям преобразовывать крахмал в растворимые сахара, что приводит к более сладкому вкусу корнеплода", — подчеркивают специалисты.

Начнет расти как на дрожжах: чем поливать морковь в июне для сладкого урожая
Что любит и не любит морковь / Инфографика: Главред

Как поливать морковь рисовой водой

Самое важное правило полива моркови рисовой водой — она должна быть без соли, поскольку соль может повредить корни и негативно повлиять на здоровье растений.

Для полива можно использовать как воду после промывки риса, так и воду, оставшуюся после варки. Использовать раствор стоит каждые 1-2 недели.

Важно отметить, что опрыскивание листьев моркови рисовой водой может стимулировать рост надземной части, поэтому если приоритетом является крупный корнеплод, лучше поливать почву вокруг растений.

Чем подкормить морковь, чтобы она была сладкой – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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